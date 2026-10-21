Montán (Castellón) recupera su torre de Torralbilla

Torre de Torralbilla de Montán - AYUNTAMIENTO DE MONTÁN

CASTELLÓ, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Montán trabaja en la recuperación de la torre de Torralbilla mediante un proyecto de restauración dotado con un presupuesto de 10.000 euros, enmarcado en el programa Restaura Piedra Seca de la Generalitat Valenciana.

La intervención tiene como objetivo preservar y poner en valor este elemento patrimonial, así como contribuir a la conservación del legado histórico y rural de la localidad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El proyecto contempla actuaciones de limpieza y acondicionamiento del entorno de la torre, con trabajos de despeje, desbroce y refino del terreno, así como la retirada de vegetación y materiales acumulados tanto en el exterior como en el interior de la construcción.

Estas tareas permitirán mejorar las condiciones del espacio y facilitar la conservación de la estructura, "atendiendo a los valores patrimoniales que justifican su protección".

La torre de Torralbilla constituye una estructura singular dentro del paisaje rural de Montán. Su ubicación, en la parte más baja de los campos de cultivo y por debajo de antiguos bancales de secano, hace pensar que su función pudo estar vinculada a las actividades agrícolas de la zona más que a una misión estrictamente defensiva o de vigilancia.

En este sentido, algunas interpretaciones relacionan este tipo de construcciones con antiguos procesos de producción o almacenamiento vinculados a cultivos tradicionales como la vid y el olivo. Asimismo, determinados investigadores han apuntado a la posible relación entre la aparición de estas estructuras y la organización de las rentas feudales de la población, aunque su función original requiere interpretarse a partir de las evidencias históricas y arqueológicas disponibles, según el consistorio.

Con esta intervención, Montán avanza en la conservación de su patrimonio construido y del paisaje cultural asociado a las actividades tradicionales del municipio. La actuación permitirá mejorar el estado de la torre de Torralbilla y "contribuir a la preservación de un elemento que forma parte de la memoria histórica y del entorno rural de la localidad".