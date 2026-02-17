Monte Picayo "renace" con viviendas de más de un millón de euros por "efecto Volkswagen" y la compra del antiguo casino

Vivienda en Monte Picayo - ENGEL & VÖLKERS

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La urbanización de Monte Picayo, construida en la década de los años 70 entre Sagunt y Puçol (Valencia), está "renaciendo" y recuperando el interés del mercado gracias al "efecto Volkswagen" --la construcción de la gigafactoría de celdas del grupo automovilístico-- y la compra del antiguo casino por un importante grupo empresarial, que adquirió hace casi dos años las antiguas instalaciones para ubicar parte de sus oficinas y promover un hotel de lujo.

"El renovado interés residencial podría actuar como palanca de rehabilitación y actualización urbanística", ha explicado el director de Engel & Völkers Valencia, Alfonso Casillas. Así, Monte Picayo vuelve a estar en el radar de compradores e inversores con viviendas a la venta por más de un millón de euros, ha explicado la compañía inmobiliaria en un comunicado.

La zona encara una nueva etapa donde el turismo de alto nivel, los servicios corporativos y la demanda residencial convergen para "redefinir su valor económico y estratégico en la comarca", ha destacado Engel & Völkers Valencia.

UN ENCLAVE SINGULAR CON HISTORIA

La urbanización Monte Picayo nació en los años sesenta entre Puçol y Sagunt y "se convirtió en el epicentro del lujo valenciano durante décadas al calor del hotel de cinco estrellas y el casino inaugurado en 1979", ha recordado la inmobiliaria.

Las fiestas, espectáculos y estancias de celebridades lo convirtieron en un símbolo de ascenso social para la burguesía valenciana, pero tras años de abandono y el cierre definitivo del casino en 2014, el complejo quedó a la espera de un proyecto que devolviera actividad a la zona.

Marcada por una orografía singular, un microclima templado y las únicas vistas al mar de la zona desde la montaña, junto a la Marjal del Moro, la urbanización atrajo en sus inicios a profesionales liberales, directivos de Altos Hornos, empresarios y familias muy conocidas.

Hoy, Monte Picayo es "refugio de profesionales y ejecutivos internacionales, además de figuras vinculadas al fútbol valenciano", ha explicado Engel & Völkers Valencia. La llegada de nuevos residentes, entre ellos ingenieros de la futura planta de Volkswagen, "confirma el resurgimiento de una zona que combina privacidad, paisaje e historia", ha destacado.

Engel & Völkers detecta desde hace tiempo un repunte en la demanda y los precios de los inmuebles del área de l'Horta Nord y el Camp de Morvedre, principalmente en las propiedades con vistas al mar y buena accesibilidad al polo industrial.

Monte Picayo, con viviendas de gran privacidad y tipologías superiores a las de otras urbanizaciones cercanas, se posiciona como "un producto diferencial en un mercado donde escasean las viviendas de calidad a menos de 25 minutos de Valencia". Esa singularidad la convierte en un enclave codiciado por compradores con alto poder adquisitivo y necesidad de proximidad a nuevas áreas de actividad económica.

VIVIENDAS DE LOS AÑOS 70 Y ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Sus casas mediterráneas, rodeadas de pinos, mantienen el carácter original, aunque conviven ya con nuevas construcciones vanguardistas firmadas por arquitectos de renombre. La tipología de vivienda más demandada en la zona son chalés mediterráneos de entre 200 y 400 m2, preferiblemente con vistas al mar, a la Marjal del Moro y ubicados entre pinos.

"Aunque Monte Picayo presenta una horquilla de precios amplia, el mercado se está definiendo claramente por su segmento prime, donde se concentra el mayor interés y el valor estratégico del enclave", ha explicado el director de división en Engel & Völkers Valencia, Enrique Martínez.

Actualmente, "una parte muy significativa de la oferta supera el millón de euros, con varias propiedades situadas entre 1,4 y 1,65 millones, correspondientes a villas independientes con vistas al mar, máxima privacidad y grandes parcelas", ha añadido.

"La existencia de viviendas con precios más contenidos no diluye este carácter exclusivo, sino que refuerza la singularidad del producto prime, cada vez más escaso y demandado por compradores con alto poder adquisitivo que buscan un refugio residencial diferencial a menos de 25 minutos de Valencia", ha señalado Martínez.

La urbanización tiene pocas parcelas disponibles y un parque residencial consolidado, lo que aumenta la competencia por los mejores emplazamientos y acelera el proceso de compraventa. "La privacidad, microclima templado, proximidad a playas y conexión directa con Valencia y con el nuevo polo industrial refuerzan su papel como refugio residencial de alto standing", ha concluido la compañía inmobiliaria.