Montolivet inmortaliza el triunfo de la selección española de fútbol en un gran mural de arte urbano

La alcaldesa de València, María José Catalá, visita el mural, ya finalizado. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mural de arte urbano que plasma el homenaje que València rinde al reciente triunfo mundialista de la selección española de fútbol y a su entrenador, Luis de la Fuente, ya ha transformado la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montolivet.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este viernes este barrio, que ha definido como "el epicentro del arte urbano", para compartir las últimas horas de trabajo del artista Alberto León, quien ha recuperado, "a mayor escala y con mejoras técnicas para su conservación", la pieza que realizó, recientemente, en Barcelona y que fue vandalizada apenas 24 horas después de su creación.

"Esta obra, que ya se puede visitar, refuerza la apuesta municipal por el arte urbano en los barrios", ha afirmado la alcaldesa, tras destacar que "el nuevo mural de Montolivet, donde el arte urbano es un elemento diferenciador, es un reconocimiento al esfuerzo, al talento y a la ilusión que ha despertado la selección española".

"Con este homenaje, València se suma con orgullo a una celebración que ha unido a toda la afición y lo hace, además, dando una nueva oportunidad a una obra artística que merece permanecer en nuestras calles", ha añadido.

María José Catalá ha recordado que "el gobierno municipal trabaja para que los barrios de València sean espacios vivos, cuidados, atractivos para vivir y visitar y llenos de cultura" y ha asegurado que "el arte urbano tiene capacidad para mejorar el entorno".

Asimismo, la primera edil ha hablado del "objetivo del Ayuntamiento de dar visibilidad al talento artístico". En este caso, "el mural transforma la plaza Vicente Alcober Coloma y reconoce el trabajo del artista tinerfeño que recrea la celebración del campeonato, con Luis de la Fuente que levanta la Copa del Mundo mientras los jugadores le mantean.

UNA OBRA RECUPERADA CON TÈCNICAS ANTIVANDALISMO

Cabe recordar que la Junta Municipal de Russafa contactó con el artista para recuperar la obra vandalizada y recrearla en una superficie mayor, con mejoras técnicas para facilitar su conservación.

Por su parte, el artista Alberto León ha agradecido "la oportunidad que el Ayuntamiento de València le ha dado para que esta obra renazca". "Esta obra recoge el testigo de la primera obra y transforma su desaparición en una nueva oportunidad para permanecer", ha afirmado.