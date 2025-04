Montserrat (PPE) llama a defender una Europa "con una sola voz en el mundo" ante las actuales "amenazas" a la libertad

Es elegida nueva secretaria general de los 'populares' europeos en el cónclave de València con un 93% de los apoyos

La hasta ahora portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha sido elegida este miércoles nueva secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) con un 93 por ciento de los votos en el congreso que los 'populares' europeos celebran esta semana en València. Tras ello, en su intervención, ha llamado a "construir y defender" una Europa "con una sola voz en el mundo" ante las actuales "amenazas" a la libertad europea, tanto "desde fuera" por las potencias que "siembran la desinformación, chantajean con la energía y agreden con la fuerza", como "desde dentro" por quienes "utilizan el miedo y creen que debilitarnos es una forma de redimir sus frustraciones".

Montserrat ha obtenido un total de 518 'síes' y 40 votos en contra, por lo que ha sido elegida con un 93% de los apoyos. De esta manera, la catalana pasa a asumir así la secretaría general del PPE durante un mandato de tres años a partir de esta designación, donde ha tomado el relevo del griego Thanasis Bakolas, a su vez en el cargo desde que en 2022 dejara el puesto el español Antonio López-Istúriz tras dos décadas en él. En la segunda jornada del congreso también han sido elegidos los vicepresidentes y el tesorero del PPE.

Durante su intervención en la clausura del cónclave, Montserrat se ha presentado como "catalana, española y europea" y ha asegurado que asume el nuevo cargo "con honor y responsabilidad", al tiempo que ha advertido de que Europa "solo existirá si permanece libre". Y ha apostado por construir "una Europa libre en la que cada nación conserve su voz, cada ciudadano su dignidad y cada generación su esperanza; una Europa libre donde los pueblos no teman, las ideas no callen, y las fronteras no dividan; y una Europa que no se defina por el miedo, sino por la confianza, que se construya desde los valores".

Según ha enfatizado, Europa "ha sido siempre un espacio de libertad conquistada", pero "nunca regalada", y ha reflexionado: "Sabemos lo que cuesta defenderla, porque también sabemos lo que ocurre cuando se pierde".

Dicho esto, y ante un momento de "desafíos globales y amenazas externas e internas", ha llamado a "recordar quiénes somos y qué defendemos". "Europa no es equidistante, es libre. Y solo seguirá siendo libre si mantenemos la independencia de nuestra política, la solidez de nuestra economía, la vitalidad de nuestra cultura, el control en nuestras fronteras y la fortaleza de nuestras instituciones", ha advertido.

La nueva secretaria general del PPE ha advertido de que "no basta con invocar la libertad", sino que hay que "protegerla", porque, según ha avisado, "la libertad europea está amenazada", tanto "desde fuera" como "desde dentro" y ha avisado: "No lo vamos a permitir". Para Montserrat, la libertad "no es solo un derecho individual, sino una arquitectura colectiva" que se basa en "la razón, la ley y la dignidad", las "raíces comunes" de Europa.

Así, ha llamado a defender también "el Estado de derecho en cada uno de los Estados miembros": "Donde se socava la justicia, se erosiona la libertad; donde se debilita la democracia, se fortalece el autoritarismo; y donde se tolera la corrupción, se traiciona la confianza ciudadana". Y también "la libertad de las nuevas generaciones" ante unos jóvenes que "no nos piden discursos vacíos", sino "futuro". "Les daremos acceso a la educación, a vivienda, al empleo de calidad. Fortaleceremos Erasmus, la formación profesional y el emprendimiento juvenil", ha prometido.

UNA UNIÓN EUROPEA DE DEFENSA PARA DEFENDER LAS FRONTERAS

La nueva secretaria general del PPE ha abogado por "defender nuestras fronteras" con "firmeza y solidaridad" y "protegiendo a quienes huyen del horror, pero luchando contra las redes criminales que trafican con vidas y expulsando a quienes vienen a Europa a delinquir". En esta línea, también ha reivindicado "una Europa que hable con una sola voz en el mundo" y ha prometido seguir apoyando a Ucrania porque, según ha dicho, "defender su libertad es defender la nuestra".

Al respecto, ha apostado por promover una "verdadera" Unión Europea de defensa, en cooperación con la OTAN, pero "capaz de actuar por sí misma". "La libertad se protege con valores, sí, pero también con medios. Defenderemos la unidad de Europa, porque una Europa fragmentada es una Europa débil, y una Europa débil es una Europa vulnerable", ha alertado. Además, ha llamado también a "inspirar al mundo y llevar nuestros valores a todos los países que sueñan con la libertad y la democracia" como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En este punto, ha considerado que el actual "no es momento de apatía ni de retórica vacía, de discusiones ni divisiones, de egoísmo ni nacionalismo", sino "de determinación, principios y acción". "Debemos permanecer unidos contra quienes usan el miedo para dividirnos, contra quienes atacan la democracia desde dentro. Unidos contra el populismo, el nacionalismo y los extremos que pueden romper Europa, contra aquellos que entienden el poder sólo a través de la fuerza", ha señalado.

EUROPA "NO SE CIERRA, NI SE CERRARÁ JAMÁS"

Dolors Montserrat ha incidido en que este "desafío" ya "no es solo económico", sino "político y, sobre todo, moral", y ha llamado a afrontarlo "con fuerza, convicción e ilusión". "Desde València hasta Bruselas. Desde Madrid a Roma, Berlín, París, Varsovia, Tallin, Helsinki y Kiev, digamos alto y claro que Europa no se hereda. Europa se merece, se construye y se defiende. Y eso será así mientras haya hombres y mujeres dispuestos a cuidarla. Mientras sigamos unidos, esta casa, la casa de los libres, no se cierra, ni se cerrará jamás", ha reivindicado.

En otro orden de cosas, Montserrat ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la confianza depositada en ella para que el partido sea "cada vez más fuerte y decisivo" en Europa y ha destacado que hoy "todo el PP español y europeo está aquí para decirte que estamos a tu lado, que tienes todo nuestro apoyo, que seguiremos trabajando contigo cada día para que seas el próximo presidente del Gobierno de España". "Contigo España recuperará su prestigio y Europa ganará un líder y un socio fiable en el Consejo", ha resaltado.

RECUERDO A LA DANA DE VALENCIA

En su discurso, Montserrat ha aprovechado para recordar la dana del pasado 29 de octubre. "Valencia vivió uno de los episodios más trágicos de su historia reciente, más de 220 personas perdieron la vida en unas inundaciones devastadoras", ha recordado. Seguidamente, desde esta región "herida pero valiente", ha querido "rendir homenaje" a las víctimas, sus familias y a quienes "arriesgaron su vida por salvar otras".

Precisamente, ante alcaldes de "tantos pueblos afectados" por las inundaciones, ha prometido: "No traigo solo palabras, traigo el compromiso de que Europa no olvida, no abandona y no deja a nadie atrás". Porque, a su juicio, "una Europa libre empieza por ser una Europa justa y solidaria".