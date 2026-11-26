VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reivindicado la cultura como "un derecho y una herramienta fundamental" para "construir una sociedad libre, crítica y plural". "El 29 de noviembre tenemos la capacidad de hacer frente a la censura y al miedo con esperanza, con amor y con ilusión por un país mejor", ha defendido la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en un encuentro con representantes del sector cultural en València, celebrado en la librería 'El Cresol', junto a la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé.

En el acto, Morant ha advertido de los "retrocesos" que representan las "políticas de censura" impulsadas por el Partido Popular, con ejemplos como la retirada de libros en valenciano de bibliotecas municipales o la cancelación de propuestas culturales y educativas en Zaragoza o Castilla y León. "Son parte de nuestra historia, pero no quieren que la cultura fluya y que alimente las mentes y los corazones", ha reprochado.

Asimismo, ha reivindicado el "compromiso del PSOE" con los derechos de los artistas, la protección de la propiedad intelectual frente a los desafíos de la inteligencia artificial y la defensa de la diversidad lingüística y cultural. "Nos jugamos un país que mira hacia adelante, no hacia atrás; un país que tenga memoria y que, sobre la memoria de nuestro propio país, construya un país mejor", ha indicado.

En el encuentro, Morant ha subrayado que para la cultura lo "principal" es "poder crear". Por ello, ha defendido que España necesita una Ley de Cultura que reconozca esta actividad como "una profesión" y que apoye "su financiación y libertad". "Tiene que ser una profesión reconocida y con derechos blindados porque es un ecosistema muy frágil que necesita esta seguridad", ha señalado, al tiempo que se ha referido a los representantes culutrales para insistirles: "Os necesitamos creando".

"CORTAR" LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En esta línea, Morant también se ha referido a la "lamentable policía patriótica" tras el testimonio anónimo de un maestro de sexto de Primaria de un colegio público de la provincia de Valencia que ha asegurado que tiene un requerimiento de la Inspección Educativa tras la queja de una familia por una supuesta vulneración de la "neutralidad ideológica".

Así, Morant ha criticado que esta queja se realizara por hablar de la huelga general del 11 de noviembre porque "es un derecho constitucional que tiene todo ciudadano". "Amparado en la nueva norma del Consell --la modificación de la Inspección introducida en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat 2026-- se ha podido poner esta denuncia a un profesor con miedo a perder su trabajo".

Por ello, ha abogado a que el próixmo domingo se tenga la "capacidad de hacer frente a la censura y al miedo a través de la esperanza, el amor y la ilusión" por "un país mejor, que mira adelante, y que tiene memoria y la cuida".

CULTURA "ALIMENTO DE ESPÍRITU"

El periodista y escritor Rafael Cervera, que ha moderado la conversación con las socialistas, ha defendido que la cultura es "el alimento del espíritu" porque "ayuda a a entender a los demás, a lo lejano y cercano, a nosotros mismos y a la vida". "Con ella avanzamos como sociedad, pero hay un detalle esencial y es que necesita ser libre", ha recalcado.

Finalmente, el acto ha recogido la lectura de 'Cartes a Olivier' de Didín Puig que habla sobre memoría democrática por la editora África Ramírez. El gestor cultural Gustavo Pérez también ha leído una producción del poeta andalusí Al Russafi.