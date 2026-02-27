Morant afea que la Generalitat "mintiera" sobre dónde estaba Mazón la tarde de la dana: "Es gravísimo"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que la declaración ante la jueza de la dana de la que fuera jefa de prensa del 'expresident' Carlos Mazón demuestra que "la Generalitat, en manos del Partido Popular, ha mentido a todos los valencianos". "Es gravísimo" y "todavía es más grave que no haya ninguna consecuencia política", ha dicho Morant, que ha vuelto a exigir al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que exija el acta de diputado autonómico a su antecesor.

En estos términos se ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en Alicante, al ser preguntada por la declaración de Maite Gómez, quien fuera jefa de prensa de Carlos Mazón, quien este viernes ha indicado a la jueza de la dana de que informaron la tarde de la riada de los pasos que había estado dando el 'expresident' "por lógica" y no por lo que sabían.

En palabras de Morant, "la versión oficial trasladada por la institución no se corresponde con la realidad y es gravísimo que una institución como la Generalitat mienta". "Y es todavía más grave que no haya ninguna consecuencia política", ha apostillado.

"Hemos sabido por la declaración de la jefa de prensa de Mazón --Maite Gómez-- que todo lo que dijo la Generalitat Valenciana sobre lo que había hecho Mazón aquella tarde es mentira. La institución de la Generalitat Valenciana, en manos del Partido Popular, ha mentido a todos los valencianos", ha comentado.

Diana Morant ha culpado a Llorca de "no hacer nada" y "seguir protegiendo" a Mazón, que continúa como diputado del PP en Les Corts, al tiempo que ha subrayado que al Partido Popular "le incomoda" la presencia de Mazón en el parlamento autonómico, quien "juega al funambulismo, ya que aparece y desaparece en Les Corts".

Diana Morant ha recordado que "esta semana se ha pedido la imputación del señor Mazón" y Llorca, a su juicio, "no ha hecho nada y sigue protegiendo a Mazón". En concreto, la magistrada que investiga la gestión de la dana acordó elevar este martes a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra Mazón para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" el 29 de octubre de 2024 en unas riadas que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

Según la líder de los socialistas valencianos, la "consecuencia" es que Maite Gómez "sigue trabajando en el gabinete de prensa de Llorca", a quien ha acusado de "recolocar a todo el equipo de Mazón". De manera que, ha dicho, "Pérez Llorca se ha convertido en Mazón".

Por ello, Morant ha insistido: "Volvemos a exigir a Pérez Llorca que eche a Mazón, que lo eche del Partido Popular y le pida el acta --de diputado-- porque es insoportable que una persona que está acusada por una jueza que pide la imputación de negligencia obscena con causa de muerte siga jugando al funambulismo, ya que aparece y desaparece en Les Corts Valencianes".

"QUE SE HAGA JUSTICIA DE UNA VEZ POR TODAS"

Del mismo modo, Morant ha aseverado que al Partido Popular "le incomoda que Mazón esté allí". "Pues fíjese lo que nos incomoda a los valencianos y a las valencianas. Que deje el acta, que lo expulsen que vaya a comparecer delante de la jueza, que se deje del TSJCV, que vaya a comparecer, que deje de estar aforado, que dé la cara si tan seguro está de que todo lo que hizo lo hizo bien, que vaya a comparecer y que se haga justicia de una vez por todas en la Comunitat Valenciana", ha enfatizado.