Morant “se alegra” de que Compromís suba en las encuestas, pero asegura que “hay una alternativa encabezada por el PSPV"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant (i), y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví (d), en imágenes de archivo - MONTAJE A PARTIR DE EUROPA PRESS Y CORTS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV, Diana Morant, ha afirmado que se “alegra” de que Compromís suba en las últimas encuestas electorales publicadas en la Comunitat Valenciana, de cara a los comicios de 2027, pero ha sostenido que “hay una alternativa clara de gobierno que está encabezada por el Partido Socialista”.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Les Corts tras una reunión con el grupo socialista. Un encuentro que ha asegurado que se ha centrado en la situación de la Comunitat y en los presupuestos de la Generalitat para 2026, al tiempo que ha negado que hayan hablado sobre los últimos casos judiciales relacionados con exdirigentes del PSOE como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Respecto a las encuestas, Morant ha reiterado que “en la calle” percibe que “el votante del PP está muy enfadado con el PP, porque ni se sentía representado con Carlos Mazón ni se siente representado con Juanfran Pérez Llorca” –‘expresident’ de la Generalitat y actual jefe del Consell, respectivamente–.

“El Partido Popular ha perdido completamente la calle”, ha proclamado, y ha advertido que, como consecuencia, los votantes del PP se inclinan por votar a Vox. Pero también ha indicado que esto hace que “la ciudadanía sepa que hay una alternativa clara de gobierno en la Comunitat Valenciana.”

Una alternativa, ha subrayado, que “está encabezada por el Partido Socialista y acompañada por Compromís, que está subiendo”: “Y yo me alegro muchísimo de que Compromís suba, entre otras cosas porque en 2023 no pudimos conformar gobierno porque no sumábamos. Necesitamos que Compromís esté fuerte para sumar una alternativa de gobierno liderada por el Partido Socialista”.

Según Morant, este panorama se ve tanto “en la calle” como en las encuestas electorales ya publicadas y en otros sondeos “internos” que maneja el PSPV.

RECHAZA HABLAR DE "BATALLA" EN EL PSPV

Por otro lado, cuestionada por si teme que haya “batalla interna” en el PSPV de cara a las elecciones, ha replicado: “Descarto absolutamente la palabra batalla. Lo que hay es democracia. Desde luego, cuanto más gente participe en nuestros procesos internos y externos, mejor serán los equipos y los proyectos que salgan”. “Yo nunca le he tenido miedo”, ha recalcado, y ha puesto como ejemplo cuando se presentó a las elecciones de Gandia de las que resultó elegida alcaldesa.

Preguntada por los municipios donde hay una subida destacada de militantes del PSPV y por cómo lo valora, la secretaria general ha celebrado que “haya más gente que quiera militar” en las agrupaciones socialistas para “construir esa alternativa” al PP en los ayuntamientos, en la Diputació de València y en la Generalitat. “Necesitamos más militantes socialistas”, ha reivindicado.

Dicho esto, aunque ha remarcado que no son un partido “encerrado" en sí mismo, ha valorado la “afiliación masiva” en el PSPV: “La militancia es el músculo del partido para poder participar en los procesos de elección de los candidatos y de los liderazgos, y de los equipos y de los proyectos a nivel municipal. Es una grandísima noticia”.

BALDOVÍ

Por su parte, al ser preguntado posteriormente por su relación con Morant y por sus declaraciones sobre las encuestas, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha explicado que ambos se han saludado este miércoles en Les Corts con “plena normalidad”, ya que su grupo comparte “muchas cosas” con el PSPV.

Sobre el hecho de que Morant se congratule de la subida de Compromís en las encuestas, Baldoví ha lanzado entre risas: “Yo también coincido con ellos.?Yo me congratulo de que Compromís suba. En esto, plena sintonía con el Partido Socialista”.