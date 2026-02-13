Morant asegura que aumentar el castigo a la multirreincidencia era una reclamación de muchos alcaldes

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Moran - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 13 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha negado hoy que la reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia aprobada por el Congreso fuese una exigencia de Junts para poder reconciliarse con el PSOE, y ha indicado que era una reclamación que hacen muchos alcaldes.

Morant se ha pronunciado así ante los medios tras clausurar en Castelló las jornadas interparlamentarias de los socialistas valencianos de la provincia al ser preguntada al respecto.

La ministra ha subrayado que, desde las fuerzas progresistas, también se pueden hacer leyes y normas que favorezcan la seguridad, y que los alcaldes les piden que farovezcan la seguridad en las calles.

"Nosotros no vamos a asociar la delincuencia y la seguridad con la inmigración, eso ya lo hacen los racistas, los xenófobos, el PP, la ultraderecha y la derecha rancia en nuestro país, desgraciadamente, pero allá donde podamos legislar para favorecer una mayor seguridad en los municipios, allí estaremos", ha concluido.