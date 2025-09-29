Morant avanza que el Gobierno aprobará la próxima semana la subvención para "salvar" la AVL de los recortes del Consell

La ministra avala la doble denominación valenciano/catalán, dice que es "lo correcto" y censura la "guerra absurda" abierta por Mazón

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avanzado que el Consejo de Ministros de la próxima semana aprobará la concesión de la subvención del Gobierno de España destinada a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), para "rescatar" a la entidad normativa con el fin de que pueda llevar a cabo su actividad para "proteger" al valenciano, ante los "recortes" impuestos por el Consell. La cuantía será de 200.000 euros para este año y crecerá hasta los 338.000 euros el próximo ejercicio.

"Es uno de los asuntos que llevo yo al Consejo de Ministros como ministra de Ciencia", ha apuntado la ministra en una entrevista este lunes en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que su departamento "habitualmente es el que financia las academias de España". "Lo que hemos hecho ha sido algo natural, pero lo cierto es que no se había hecho hasta ahora, que es incluir también a la AVL en estas órdenes de subvenciones", ha valorado.

Diana Morant ha reivindicado que esta aportación es un "reconocimiento necesario" para la Acadèmia Valenciana de la Llengua, en un contexto en que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "ha abierto esa guerra otra vez de la lengua", algo que para la ministra resulta "ridículo, por no llamarlo de otra manera", y más cuando el jefe del Consell se erige como "defensor del valenciano frente al ataque del catalán o al ataque del Gobierno de España".

En este punto, la líder de los socialistas valencianos ha criticado también la propuesta del 'president' de la Generalitat de "cambiar el nombre" a la AVL por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana y la de que en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) "se pueda elegir entre el castellano y el valenciano para examinarte, cosa que no es posible, no es legal", ha recalcado.

"¿Se imaginan que un alumno de Madrid no se examinara de castellano?", se ha preguntado la titular de Universidades, que ha garantizado que esta medida anunciada por Mazón la pasada semana en el Debate de Política General "no se va a permitir en ningún caso".

Dicho esto, ha acusado al jefe del Consell de intentar "sacar el valenciano otra vez de las aulas" y ha censurado: "Él no es ningún defensor del valenciano, quiere de nuevo impedir su uso y aprendizaje, como en la época franquista".

LA DOBLE DENOMINACIÓN ES "LO CORRECTO"

Por otro lado, respecto al uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas y al ser preguntada sobre la doble denominación valenciano/catalán, Morant ha considerado que esta es "lo correcto". "Desde luego, el Gobierno de España es la que defiende", ha apuntado la ministra.

"Todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán, es catalán/valenciano, por supuesto", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo central utiliza esta doble denominación "en todas las facetas".

"El otro día estuvo --el 'president' de la Generalitat de Catalunya-- Salvador Illa aquí --en València--, en un desayuno informativo, y no hizo falta ningún pinganillo. A nadie le tuvimos que traducir del valenciano al catalán ni del catalán al valenciano", ha ejemplificado.

"GUERRA ABSURDA" Y "BOBADA"

Por tanto, a su juicio se trata de una "guerra absurda" y que no tiene "ningún sentido, más que aquel que sabe que tiene una deslegitimación por parte de la ciudadanía para seguir siendo 'president' de la Generalitat", ha afirmado en alusión a Carlos Mazón.

Además, ha reprochado al jefe del Consell que vuelva "con esas viejas banderas para enfrentar a unos vecinos con otros". "Sale con esta bobada otra vez del valenciano enfrentado al catalán, del agua... siempre las mismas ocurrencias para dividir", ha criticado.