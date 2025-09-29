Rovira acusa a Morant de ser "incapaz de defender el valenciano" y lamenta su "falta de respeto" al Estatut

Archivo - El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat valenciana, José Antonio Rovira, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha acusado a la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, de ser "incapaz de defender el valenciano", y ha lamentado su "falta de respeto" al Estatut d'Autonomia.

Así ha reaccionado el titular de Educación del Consell a las declaraciones de Morant en la cadena Ser en las que, respecto al uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas y al ser preguntada sobre la doble denominación valenciano/catalán, ha manifestado que es "lo correcto". "Desde luego, el Gobierno de España es la que defiende", ha apuntado la ministra.

"Todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán, es catalán/valenciano, por supuesto", ha señalado la también líder del PSPV, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo central utiliza esta doble denominación "en todas las facetas".

Al respecto, Rovira ha subrayado que "el Estatut señala claramente en su artículo 6.2 que 'el idioma valenciano es el oficial de la Comunitat Valenciana', pero la ministra, que además es valenciana, dice que se siente más cómoda hablando de valenciano/catalán".

"Hace unos días --ha recordado-- ya pedimos a Morant desde la Generalitat que se pronunciara sobre una respuesta del Ministerio de Cultura en el Congreso. A la pregunta '¿No considera también el valenciano como lengua cooficial a la hora de reconocer nuestra diversidad lingüística y nuestra pluriculturalidad?', el Ministerio contestó que hacía una 'referencia al catalán en un sentido amplio, que incluye también al valenciano como modalidad lingüística'".

"Ahora vemos que no solo es que Morant no plante cara en el Consejo de Ministros cuando lee respuestas como esta, es que agacha la cabeza y asume la misma tesis cuando afirma que 'todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán'", ha criticado Rovira.

El conseller ha lamentado el "ninguneo continuo" del Gobierno de España hacia el valenciano como lengua propia de la Comunitat Valenciana. "No es la primera vez que nos encontramos ante el ninguneo y el menosprecio del Gobierno de España. Primero con Albares, luego con Urtasun y ahora con Morant. Es del todo intolerable", ha añadido.

"DESIGUALDAD" EN LAS PAU

Asimismo, Rovira afea que la ministra "no dé importancia a que los alumnos de la Comunitat, junto a los de otras comunidades con lengua cooficial, realicen la Prueba de Acceso a la Universidad en desigualdad con el resto de alumnado".

"Han de prepararse y examinarse de una asignatura más y eso les perjudica en su nota. Queremos que nuestros alumnos puedan estudiar y formarse en lo que deseen, y ese debería ser también su objetivo como ministra y no desviarse en otras cuestiones, porque esa sí es su materia", ha aseverado.

Por último, Rovira afirma que el Consell "ha conseguido incentivar el estudio del valenciano a través la certificación automática de títulos, lo que ha llevado a que numeroso alumnado con derecho a la exención del valenciano por ser de zona castellanohablante, prefiera seguir estudiándolo".

"Hoy hay menos solicitudes de exención que cuando el Botànic hacía de la imposición su seña de identidad, y además se ha dado libertad a las familias para escoger libremente la lengua base de sus hijos", ha concluido.