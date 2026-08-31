Morant avanza que Gobierno y PSPV estudiarán la ley de medidas para echar atrás la "policía censuradora" en las aulas

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), durante una reunión con el grupo parlamentario socialista en Les Corts, a 31 de agosto de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avanzado que el Gobierno de España, el PSPV y el Grupo Socialista en Les Corts estudiarán "todas las posibilidades" para echar atrás el "proyecto de policía censuradora" en las aulas valencianas que, según ha denunciado, recoge la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026.

En declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, ha concretado que el Ejecutivo central echará "un vistazo" a la citada norma, al tiempo que ha lamentado que la Comunitat Valenciana sea "el laboratorio de las políticas más fascistas y más extremistas de toda España" y ha avisado de que esta situación "puede contagiarse a otras comunidades autónomas".

También ha asegurado que, si el asunto "al final se judicializa", el PSPV "se pone también a disposición como instrumento para defender vía sindicatos o como sea a todos esos profesores y profesoras que puedan ser, ellos sí, perseguidos y censurados por esta que policía patriótica que ha implantado el Consell" de Juanfran Pérez Llorca. "Que tenga claro la comunidad educativa que vamos a estar de su lado hasta el final", ha señalado.

Sobre el hecho de que Compromís vaya a llevar la norma al Defensor del Pueblo y haya hablado de un "recurso de inconstitucionalidad", Morant ha aclarado que este "lo puede poner el Gobierno de España", por lo que ha indicado que ve "bien" que la coalición se sume. En todo caso, ha dejado claro que en el Congreso el PSOE tiene 120 diputados: "Para que esto pueda salir, van a ser los votos del Partido Socialista los que van a ser definitivos". No obstante, y "más allá de esos matices", ha valorado la "alineación" entre Compromís y el PSPV: "Vamos a por un Botànic III".

"Tenemos que dar la certeza a la ciudadanía de que, igual que las derechas se han sabido juntar de manera interesada aquí para los mayores retrocesos y recortes de derechos, las izquierdas en la Comunitat también presentamos una alternativa clara en la que, juntos, vamos a provocar un gobierno del cambio para abrir una nueva etapa, que es lo que desea la ciudadanía de manera mayoritaria y se ha visto en las calles", ha proclamado.

CURSO POLÍTICO "DECISIVO"

Por otro lado, sobre el inicio del curso político, Morant ha asegurado que será "decisivo" porque al finalizar el mismo "la ciudadanía por fin va a tener la capacidad de decidir sobre su futuro" y ha garantizado "la certeza de que cuenta con el Partido Socialista para producir el cambio necesario" en la Generalitat. "Desde hoy hasta el día de las elecciones la ciudadanía debe hacerse una pregunta, y es si su vida es mejor hoy que cuando empezó esta legislatura con el PP y Vox, o lo que es lo mismo, si su vida es mejor hoy que cuando dejó de ser 'president' de la Generalitat Ximo Puig", ha planteado.

La líder de los socialistas valencianos ha realizado un análisis "nefasto" de la actual legislatura y del verano. "Estamos ante el peor gobierno que ha tenido nunca la Comunitat", ha insistido. Frente a ello, ha reivindicado que el próximo mayo a la futura o futuro 'president' de la Generalitat no lo "pondrán" ni el líder de Vox, Santiago Abascal, ni el del PP, Alberto Núñez Feijóo, sino los valencianos. "Quiero darle la tranquilidad a la ciudadanía de que nosotros sí vamos a gestionar", ha afirmado.

Morant ha prometido que el PSPV mejorará el autogobierno y hará "la política de otra manera", al tiempo que ha proclamado: "Que tenga todo el mundo claro que estamos preparados, que tenemos muchas ganas de este curso político, de hacer la oposición que nos toca hacer, de denunciar lo que nos toca denunciar".

"MODELO PRIVATIZADOR" EN SANIDAD

Por otro lado, ha desgranado el estado de la Comunitat por las materias sobre las que tiene competencias el Consell. En Sanidad, ha criticado el regreso al "modelo privatizador". "Este verano ha sido dramático", ha sostenido, para seguidamente reivindicar: "Ni los hospitales ni los centros de salud pueden parar en agosto, porque las enfermedades no paran en agosto ni podemos tener los hospitales trabajando a media jornada".

Ante esta situación, ha abogado por reforzar las plantillas, "tratar mejor a nuestros profesionales y utilizar nuestros grandes equipamientos en nuestros grandes hospitales". "Porque, si no, caeremos en ese falso discurso de que los hospitales públicos no tienen la capacidad y por eso tenemos que concertar con los privados", ha avisado. "Hay un modelo interesado de que algunos recauden pasta de la salud de las personas", ha censurado.

EN EDUCACIÓN, "ME RÍO POR NO LLORAR"

En materia educativa, Diana Morant ha avisado de que "nada ha cambiado" respecto al final del pasado curso escolar y ha criticado que la solución de la Generalitat haya sido dar "como 10 ventiladores o una cosa así" a cada centro: "Me río por no llorar, esa ha sido la propuesta para luchar contra el problema de la climatización".

Pero también ha hecho hincapié en denunciar la "policía censuradora" que va a "estar pendiente de lo que haga o lo que diga cada uno de nuestros profesores en las aulas". "La educación no es solo enseñar matemáticas, física, química a nuestros niños, es también hablarles de que un chico y una chica son iguales, de que hay personas que se quieren de manera diferente, de que hay personas que se sienten de manera distinta al género con el que nacieron", ha resaltado.

Además, ha mostrado "mucho miedo" ante el hecho de que "cualquier charla o acto que se haga contra la transfobia, en favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres o en la lucha contra la violencia de género se considere ideológico (...) y que al final amedrenten a los profesores porque puedan recibir una denuncia de un padre cualquiera y que eso haga que nuestra educación vuelva a la época del blanco y negro".

EL SERVICIO DE EMERGENCIAS, "DESMANTELADO"

Respecto a las emergencias, ha apuntado que en los cuatro incendios forestales más importantes del verano ha sido necesaria la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). "El primer mensaje, por supuesto, siempre que haga falta y se nos requiera, el Gobierno va a estar con sus efectivos combatiendo el fuego. Pero la pregunta que me hago, ya no como ministra, sino como candidata a la Presidencia de la Generalitat, es si estamos ejerciendo nuestro autogobierno", ha deslizado.

"¿Es verdad que la Generalitat, que los consorcios de Bomberos ya no tenemos la capacidad de abordar fuegos como el de l'Albufera sin tener que movilizar a la UME? Porque la respuesta es muy fácil: el servicio de Emergencias en la Comunitat Valenciana en esta legislatura ha sido desmantelado", ha denunciado, para criticar que hay parques de bomberos "que no cumplen con todos los turnos porque no tienen suficientes efectivos".

"CON CAMBIAR A MAZÓN ESTO NO ES UN 'CHAO, PESCAO'"

"Hemos sufrido la dana y, con cambiar a --el expresidente Carlos-- Mazón, esto no es un 'Chao, pescao'. No nos olvidamos de la dana y tampoco de los episodios de incendios y de la incapacidad de la Generalitat por sus recortes en los servicios de emergencias de hacer frente a estos fuegos que, por cierto, ahora necesitarán de un gran plan de reconstrucción y preparación para que no vuelva a ocurrir", ha remarcado.

Y en vivienda, Morant ha asegurado que el ejemplo de que con Mazón y Llorca la Comunitat está "peor" es el escándalo de Les Naus o el incremento del precio de la de protección pública a uno "de mercado". "Al final están haciendo viviendas de protección pública para quién, ¿para ministros con sueldo de ministro? ¿Para diputados con sueldo de diputado? ¿Para alcaldes con sueldo de alcalde?", se ha preguntado.