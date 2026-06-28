Morant avanza que Sánchez "volverá muy pronto" a Valencia para hacer "balance de la dana" y con "mejores noticias"

Morant asiste al acto benéfico 'No olvidar la Dana' - PSPV

VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá "muy pronto" para hacer "un balance" de la gestión de la dana y "con mejores noticias" par la Comunidad Valenciana y "sobre todo del lado de las víctimas".

Así, lo ha señalado este domingo tras asistir al acto benéfico 'No olvidar la Dana' que se ha celebrado hoy en Silla, en el que ha recalcado que "no habrá reparación para las víctimas de la Dana mientras la Generalitat Valenciana no reconozca los errores, Mazón deje de estar aforado, vaya a declarar al juzgado, sea expulsado del Partido Popular y se pida perdón desde el corazón a las víctimas".

Por contra, ha recalcado los socialistas y el Gobierno de España "hemos intentando estar siempre al lado de las víctimas". Preguntada por la presencia de Sánchez en la zona cero, ha defendido que "volverá muy pronto".

Así, ha recalcado que "estuvo en Paiporta y después visitando una fábrica en Riba-roja" y que "fue el primero en reunirse con alcaldes de los municipios afectadas, ya que el presidente de la Generalitat no se ha sentado hasta que se ha constituido la comisión mixta donde también está el gobierno de España, y también con las víctimas".

Además, ha recalcado que el "está siempre representado en cada uno de los ministros y secretarios de Estado que hemos estado aquí semana sí semana también y las víctimas lo saben". "Y seguimos estando aquí todos trabajando", ha recalcado.

De hecho, ha recordado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, repaso las actuaciones realizadas que "han supuesto más de 9.000 millones de todos los ministerios y el 90 por ciento ya ejecutado, es decir, ya están en el bolsillo de los afectados". "Y estoy segura que Sánchez volverá con ese balance y mejores noticias", ha apuntado

"Quiero recordar quienes hemos estado y quienes no han estado", ha recalcado Morant que ha subrayado "algo muy simbólico": "en el Congreso de los Diputados los socialista hemos hecho posible una investigación en la que el PP y Vox, después de las declaraciones de las víctimas no fueron capaces de aplaudir el testimonio de las personas que habían perdido a sus víctimas". "Y eso es el PP de Feijóo y el PP de antes Mazón y ahora Pérez Llorca por tanto no comparemos porque no hay comparación", ha recalcado.

Asimismo, ha recalcado: "Cuando sea presidenta de la Generalitat Valenciana lo primero que haré será pedir disculpas a las víctimas de la dana y atenderlas en el Palau de la Generalitat donde tenían que haber entrado por la puerta grande desde el primer día con todo el respeto y toda la dignidad". "Mientras eso no ocurra, los que son indignos son los que están ocupando hoy el Gobierno de la Generalitat", ha señalado.

"AL LADO DE LAS VÍCTIMAS"

Allí, Morant ha apuntado que en una tragedia como la ocurrida en la dana "la única manera de entender la política es estar del lado de las víctimas" y ha criticado que el Partido Popular, el Consell y sus socios "les han faltado al respeto en muchas ocasiones": "Lo han hecho desde Les Corts Valencianes y también en el Congreso de los Diputados", ha lamentado Morant que ha recordado como no tuvieron "ni el detalle de aplaudirles cuando fueron a contar sus testimonios".

Así mismo, ha subrayado que la sociedad valenciana "apoya la causa de las víctimas de la dana, que es también la de la dignificación de la política". "Quién tiene la capacidad de tomar decisiones y de salvar a la gente tiene que estar en su puesto de trabajo y tiene que reconocer cuál es su responsabilidad", ha indicado.

Por ello, ha criticado que cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, vino a la Comunitat Valenciana dijera que "lo que más le dolía era lo mal que se había tratado por causa de la Dana al PP". "Escuchar eso de un líder que pretende ser presidente del Gobierno de España es escuchar lo peor de la política, la política miserable".