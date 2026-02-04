Morant y Bernabé replican a Catalá por las colas en el padrón: "Están desde hace más de dos años"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra Ciencia y Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, han replicado este miércoles a la alcaldesa de València, María José Catalá, por las críticas sobre las colas del padrón en el Ayuntamiento, y le han reprochado que están "desde hace más de dos años", desde que accedió a la alcaldía, por lo que ven una "excusa" que lo atribuya al proceso de regularización de inmigrantes anunciado por el Gobierno.

De esta manera se han pronunciado Morant y Bernabé, en declaraciones a los medios, después de que Catalá haya pedido al Ejecutivo central que informe "mejor" sobre el proceso de regularización de inmigrantes anunciado, porque, según ha subrayado, las personas migrantes "tienen que saber a qué lugar dirigirse" y ha asegurado que están percibiendo en estas personas "una sensación de desasosiego", que es "injusta" para ellas.

La primera edil también ha reconocido que con el anuncio del proceso se están provocando "colas que no son habituales" en el Ayuntamiento, pero ha aseverado que el consistorio "está haciendo todo de su parte: informar y decirles dónde pueden dirigirse".

Morant ha señalado que el padrón es "una competencia del Ayuntamiento de València", por lo que ha instado al consistorio a poner "todos los recursos necesarios".

En la misma línea, ha abundado en que las colas del padrón no es una denuncia actual "ni que nazca ahora". "En el Ayuntamiento de València, el Grupo Socialista ha denunciado en ocasiones la falta de recursos en el consistorio precisamente en el empadronamiento, así que me parece que es una forma de escurrir el bulto de una competencia que es puramente municipal. Si el padrón de València se necesita reforzar, que lo haga la alcaldesa", ha espetado.

Con todo, Morant ha recalcado que el empadronamiento es "un derecho de los ciudadanos, es un derecho reconocido": "Si vives aquí, tienes derecho a estar empadronado; y los ayuntamientos tienen que atender los padrones municipales y los servicios del padrón".

CATALÁ "DA INFORMACIÓN ERRÓNEA" y "NO PONE NINGUNA SOLUCIÓN"

Por su parte, la secretaria general del PSPV en València, Pilar Bernabé, ha remarcado que los socialistas "llevan denunciando desde hace años, desde exactamente dos años y medio que Catalá está gobernando, que sigue teniendo las colas en el padrón". "No le ha puesto ninguna solución y ahora pone esta excusa solamente para dar una información que, además, es errónea", ha reprochado.

En palabras de Bernabé, "lo que ha anunciado el Gobierno es en este momento que se va a tramitar de urgencia esa regularización y que comenzará aproximadamente en el mes de abril". En este punto, ha remarcado que es una regularización "que se está trabajando con todas las entidades y con todos los colegios profesionales que forman parte del trabajo que se hace con las personas migrantes cuando empiezan el proceso de regulación".

La líder de los socialistas de la ciudad de València ha considerado "sorprendente" que "Cátalá polemice sobre una cola que tiene durante todos los días del año, donde estamos viendo desde hace más de dos años que los valencianos y las valencianas siguen sin tener respuesta a agilizar todo el proceso de empadronamiento".

Dicho esto, ha animado a la 'popular', "si tiene tanto interés", a convocar el Consejo de Migraciones porque, tal y como ha dicho, "seguramente las entidades que están informadas le podrán explicarle porque ellos están bien informados, porque el Gobierno de España sigue en un diálogo permanente con las entidades para poder abordar este gran proceso".

Pilar Bernabé ha calificado de "gran oportunidad" para España este anuncio sobre la regularización de inmigrantes. "Lo están esperando y lo están demandando tanto las organizaciones empresariales, la conferencia episcopal, todos, menos como bien sabe su jefe de filas --Alberto Núñez Feijóo-- que dice que aquí sobra gente o sus socios de gobierno --Vox-- que directamente practican una política exclusiva", ha resaltado.