Diana Morant y Félix Bolaños, este miércoles en Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a la ciudadanía que vote al PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre para, según han trasladado, continuar con "un Gobierno que defiende los derechos de las mujeres" frente a PP y Vox.

Así lo han indicado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en la capital alicantina, donde han participado en una acción del PSOE en el marco de la campaña electoral y, además, se han reunido con "asociaciones de mujeres" para "conocer de primera mano cuáles son las cuestiones que les preocupan", coincidiendo con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Morant ha criticado "los discursos que normalizan esta violencia" o que "incluso" la "banalizan" o la "niegan". "Volvemos a insistir en nuestras políticas en defensa de las mujeres que sufren violencia machista y que incluso llegan a ser asesinadas por esta violencia machista. Y, por supuesto, estaremos esta tarde en las mareas moradas de nuestras ciudades", ha aseverado.

"Los socialistas vamos a estar todos los días, pero hoy también, con las mujeres, para defenderlas de una violencia que está señalada por la ciencia como una violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Esto lo dice la ciencia. Negar la violencia machista es también negar la ciencia. Y desgraciadamente tenemos demasiados negacionistas también ocupando puestos de responsabilidad y puestos en los gobiernos. Por ejemplo, aquí, en la Comunitat Valenciana", ha agregado.

Y ha continuado: "Necesitamos que Pedro Sánchez siga gobernando a partir del 29 de noviembre para seguir defendiendo a las mujeres y protegiéndolas de una violencia que se lleva demasiadas mujeres cada año. Este año ya son 45, seis aquí en la Comunitat Valenciana. Mujeres que son en sí vidas, que por supuesto que valían la pena, pero que son hijas de, hermanas de, madres de, y que no merecían ser asesinadas"

"DOS MODELOS"

Por su parte, Bolaños considera que la campaña electoral al PSOE "cada día" le va "mejor" y ha incidido en que el 29 de noviembre los españoles tendrán que elegir entre "dos modelos", que a su juicio son, por un lado, "el modelo progresista" y "del Partido Socialista de avances para las mujeres" y, por otro, el de PP y Vox, que "sistemáticamente", ha resaltado, ha votado en contra de leyes y las ha recurrido ante la justicia para intentar "tumbarlas en los tribunales".

"Desde el Ministerio de Justicia hemos llevado a cabo un avance fundamental que no tiene parangón en toda la historia de nuestra democracia, reforzando las plazas de jueces y magistrados en secciones de Violencia sobre la Mujer. Hemos creado en los últimos dos años 76 plazas de jueces de Violencia sobre la Mujer, 76, es decir, casi un 60 por ciento más de lo que teníamos hace tres años", ha indicado Bolaños, quien ha concretado que cinco de esas plazas han sido para la Comunitat Valenciana.

El ministro ve "fundamental" que "los progresistas" sigan "en el Gobierno porque, si no, las mujeres se van a sentir desamparadas", considera, e igualmente ha enfatizado: "Las mujeres el 29 de noviembre no pueden lanzar una moneda al aire y jugársela a tener un Gobierno que defiende los derechos de las mujeres o a tener a machistas en el Gobierno que no creen en la violencia de género".

"No es un sitio baladí, la Comunitat Valenciana, donde hay personas que forman parte de las listas de la ultraderecha que han sido condenados por maltrato a sus mujeres", ha resaltado Bolaños, quien ha pedido que vayan a votar "todos, no solo los progresistas, también los demócratas, también la gente que quiere defender el estado de derecho, el estado de bienestar, porque el día 29 si en el Gobierno hay machistas, las mujeres no pueden esperar nada".

CRÍTICAS A FEIJÓO

En esta línea, ha indicado que "si en el Gobierno hay defensores del genocidio en Palestina o hay racistas o hay xenófobos, nada se puede esperar de ellos", y ha criticado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Es de aurora boreal que el señor Feijóo diga ser el defensor de las mujeres yendo de la mano de Vox, que lleva a maltratadores en sus listas y que niegan la violencia de género".

Considera que a Feijóo "no le importaría tener a machistas retrógrados en el Gobierno", por lo que, según Bolaños, el candidato del PP en las elecciones "no puede defender en ningún caso los derechos de las mujeres". "Nosotros somos la garantía de que las mujeres serán protegidas por un Gobierno, como ha pasado toda la historia de la democracia", ha apostillado.

PULSERAS ANTIMALTRATO

En otro orden de cosas, Bolaños ha defendido que las pulseras antimaltrato ofrecen "una protección extraordinaria para las mujeres" y que consiguen "un resultado claramente efectivo". "Creo que continuamente la derecha lo que hace es cuestionar todo lo que hayan sido avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres", ha enfatizado.

En este sentido, ha agregado: "Vox está defendiendo públicamente la derogación de la ley integral contra la violencia de género del año 2004. La derogación de esta ley supondría que no habría pulseras antimaltratadores en nuestro país".

LEY DEL SOLO SÍ ES SÍ

Sobre la ley del solo sí es sí, Bolaños ha sostenido que es una norma que "ha supuesto unos avances importantes en muchas materias". "Nosotros queremos que las mujeres sigan avanzando en derechos. Hay otros, con una perspectiva machista, que quieren que no solo se frenen los avances de las mujeres, sino que retrocedan", ha sentenciado.