Morant se compromete con el profesorado a "ir más allá" de sus reivindicaciones y reclama al Consell "estar a la altura"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, conversa con docentes. - PSPV

CASTELLÓ, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que "hace suyas" las reivindicaciones de los docentes de la Comunitat Valenciana y ha reafirmado su compromiso de, "incluso, ir más allá" de estas exigencias si se convierte en la próxima presidenta de la Generalitat. Además, ha exigido al Consell que preside el 'popular' Juanfran Pérez Llorca a "estar a la altura de unos profesores y unas profesoras que hacen y garantizan el futuro de nuestros niños".

Así lo ha expresado Morant, que este miércoles asiste al acto de apertura de curso de las universidades valencianas que se celebra en esta ocasión en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Allí, un grupo de docentes luciendo la ya tradicional camiseta verde en defensa de la enseñanza pública se ha concentrado para exigir al gobierno autonómico que atienda sus peticiones. Los manifestantes han coreado lemas pidiendo la dimisión del jefe del Consell y de la consellera de Educación, Carmen Ortí.

Por su parte, Diana Morant se ha acercado a los participantes en la protesta para saludarlos y asegurarles que ella "defiende lo mismo que están defendiendo ellos: una escuela pública de calidad, bien financiada, con unas ratios que permitan que se atienda a los niños con la calidad educativa necesaria, una subida de sueldos del profesorado porque se lo merecen o unas mejores infraestructuras educativas".

"En definitiva, que las reivindicaciones de la calle las hacemos nuestras y también exigimos al Consell que esté a la altura de unos profesores y unas profesoras que hacen y garantizan el futuro de nuestros niños", ha resumido.

Algunos de los docentes han pedido a la ministra y candidata socialista a la Generalitat que apoye sus peticiones y que cumpla con sus compromisos para que no sean "solo palabras".

A esto, Morant ha señalado, que como ya ha reconocido en otras ocasiones, la huelga indefinida que llevó a cabo el profesorado valenciano también "ha espabilado" tanto a ella y a su equipo, que pretenden "ir incluso más allá" para mejorar la enseñanza pública y ha agregado que, también como ministra, quiere profundizar en medidas como aumentar el personal que gestiona y reduce la burocracia tanto de los centros educativos como científicos.

Cuando una docente le ha hecho notar que la calidad educativa no debería depender del partido político y que pedir que los niños no sufran calor en las aulas no es ideología sino un derecho, Morant ha reflexionado que "eso está claro", pero que también hay que defender la política.

"QUE NO NOS ROBEN LA POLÍTICA"

"La política, al final, es la representación de quien vota la ciudadanía. Que no nos roben la política, porque la política, al final es la herramienta del pueblo. A mí me da igual a quién votéis, pero lo que estáis haciendo hoy también es hacer política para la mejora de la sociedad", ha expuesto.

Los docentes también le han insistido a Morant en que el Ejecutivo central actúe ante los cambios en la Inspección Educativa que el Consell ha introducido en la Ley de acompañamiento a los presupuestos. Sobre esta cuestión ha recordado que la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ya ha avanzado que se estudia llevar algunos artículos al Tribunal Constitucional. "El colmo es perseguiros a vosotros por decir que los niños y las niñas son iguales o por decir que las personas tienen derechos", ha exclamado.

Morant ha insistido en que quiere ser presidenta de la Generalitat y tiene "mucho respeto a las competencias autonómicas". "Es decir, --ha abundado-- me alegro de que el Gobierno de España pueda parar con recursos constitucionales las fechorías que se están haciendo aquí, que no son pocas, pero lo que quiero es que haya un gobierno autonómico que defienda la escuela pública, la sanidad pública o la vivienda".

Ya en declaraciones a los medios, Morant ha vuelto a "condenar esa policía patriótica que se ha inventado el Consell que lo que pretende es que la Inspección esté detrás de, según ellos, los contenidos ideológicos de nuestros profesores y nuestras profesoras, que básicamente significa feminismo o explicar que existe un colectivo LGTBI".

"Para ellos --el Consell--, todo eso es ideología. Y efectivamente es la ideología que ha elegido la sociedad, una sociedad abierta que se tiene que defender también en las aulas".

La ministra ha extendido este discurso a la universidad y ha recalcado que acude a la apertura de curso "a pedir una mejor financiación para que nuestras universidades puedan ofrecer las plazas suficientes, para que todos aquellos jóvenes que quieran estudiar puedan hacerlo en su casa y no tengan que ir al banco a sacar un préstamo, a pedir dinero porque no hay una plaza pública".

"La universidad, la escuela, no debería depender nunca del bolsillo de los padres y, lamentablemente, la universidad pública está siendo ahogada y necesitamos también gritar, igual que están haciendo los profesores de la escuela pública, para defender la universidad pública", ha zanjado.