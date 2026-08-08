Morant, convencida de que la gestión de la dana será "el estoque definitivo" al PP en las urnas: "Habrá Botànic III"

La líder del PSPV y ministra, Diana Morant, en una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, afirma que percibe "pulsión de cambio" político en la Comunitat Valenciana de cara a las próximas elecciones autonómicas, ya que se muestra convencida de que los valencianos "castigarán" en las urnas la gestión del Consell del PP de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 231 fallecidos, y que será el "estoque definitivo" a los 'populares'. "Habrá Botànic III", augura.

"Hay una oportunidad de cambio en la Comunitat Valenciana. Van a tratar de convencernos de que no, van a estar cada día minando la moral del electorado progresista. Es verdad que aquí, durante muchos años, nos hemos preguntado: ¿Qué más tienen que hacer mal para que dejen de votarlos? Pues yo creo que la dana es un estoque definitivo para el Partido Popular, y creo que hay pulsión de cambio; yo lo noto mucho en la calle, hay una necesidad de cambio y nosotros nos vamos a ofrecer a la sociedad para ese cambio".

Así lo manifiesta la candidata socialista a la Generalitat en una entrevista con Europa Press a unos meses de las próximas elecciones autonómicas. Durante la conversación, Morant aborda los objetivos del PSPV para recuperar el Consell cuatro años después, contrapone su modelo al del PPCV y destaca a Compromís como aliado.

La secretaria general de los socialistas valencianos asegura que su partido no "vive de las encuestas", sino de saber "qué importa a la ciudadanía", pero esgrime que los sondeos electorales que manejan "dicen que el PP ha perdido la calle, que su votante está perdido de liderazgo porque lo han hecho tan mal que se han sentido muy abandonados por el PPCV, pero también por el PP de Feijóo". "Esta es una plaza muy importante para el PP, y saben que la van a perder", asevera.

Además de la gestión de la dana, otras de las causas de la "debilidad" del PPCV a las que alude son las cesiones a Vox durante los tres últimos años, como en los últimos presupuestos que incluyen la 'prioridad nacional', o la situación del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, todavía no confirmado como candidato por Génova.

La aspirante a primera mujer presidenta de la Generalitat considera que "da igual" a quién elija el PP porque "Pérez Llorca es la versión 2.0 de Carlos Mazón" y cargos 'populares' como Mª José Catalá o Vicent Mompó "estuvieron aplaudiendo a Mazón" en el primer aniversario de la dana. "No nos vale ninguno", zanja.

Respecto a si habrá adelanto electoral, percibe "un interés del PPCV en que las elecciones sean en clave nacional", lo que cree que "significa que lo han hecho muy mal" y que "Llorca no quiere que se examine la gestión de su partido, sobre todo la de la dana". "Yo no tengo miedo a que se contrapongan las políticas del Gobierno y las de la Generalitat, pero sí creo que la gente tiene que juzgar a cada uno por lo que ha hecho. Y en este caso, el gobierno del Ventorro se tiene que ir al rincón de pensar", reivindica.

"VAMOS A TRABAJAR PARA EL 95% DE VALENCIANOS"

Frente a este PP, defiende que el PSPV tiene la maquinaria preparada para la campaña electoral, con una conferencia política en septiembre en Alicante en la que quieren demostrar que son "los únicos que pueden liderar el cambio real en la Comunitat Valenciana": "Vamos a trabajar para el 95% de la ciudadanía, no para ese 5% al que Pérez Llorca baja los impuestos, no para ese 5% de privilegiados que se quedan con las viviendas de protección pública, como los jetas de Alicante".

Y recalca: "Yo quiero ser presidenta porque quiero ejercer las competencias, no quiero estar todo el día quejándome de que Pedro Sánchez no construye vivienda, cuando me tocaría a mí, a la Generalitat. Y desde luego, lo que no voy a hacer es culpar a los inmigrantes de que estén cerrando camas de los hospitales en verano, como tampoco es su culpa que los niños vuelvan en septiembre a aulas que no están climatizadas o que se caen a pedazos".

En materia de vivienda, la candidata critica la "cobardía" y "populismo" del Consell del PP al no "plantear soluciones" bajo la "cobertura legal" que ofrece la Ley de Vivienda de 2023. "La política está para tomar decisiones, porque para hacerte vídeos de TikTok o ir a los Moros y Cristianos valemos todos", subraya.

Paralelamente, aboga por hacer compatible la actividad turística "con la vida de las personas" y critica que el Ayuntamiento de València "ni siquiera planteando la tasa turística que piden la sociedad y el sector empresarial".

Preguntada por si hace alguna autocrítica del anterior gobierno presidido por Ximo Puig junto a Compromís, Morant reconoce que "hay que renovar las políticas", pero dice estar convencida de que "la línea el Botànic era la acertada".

COMPROMÍS

Sobre su relación con Compromís, confía en que juntos podrán "sumar" mayoría y recuperar la Generalitat, ya que considera que la coalición "lo está haciendo muy bien" en su papel de oposición. "Están sacando de sus casas a mucho votante que se quedó en casa en 2023, y eso es lo que tenemos que luchar. Me consta que Baldoví está en eso y, en ese sentido, habrá Botànic III" (...). Juntos vamos a hacer muchas cosas buenas", augura.

Tras asegurar que tiene "mucho respeto" a Joan Baldoví, recuerda que él, "antes de presentarse a la presidencia de la Generalitat en 2023, era diputado en Madrid". A su parecer, esto es un ejemplo de que "efectivamente, uno puede tener una actividad política defendiendo los intereses de los valencianos y tener el 'corazón valenciano'".

¿CUÁNDO DEJARÁ EL GOBIERNO?

Cuestionada por cuándo dejará el Ministerio para centrarse por completo en su candidatura, Morant recalca que la decisión no dependerá ni de la convocatoria electoral ni "la va a tomar Pedro Sánchez", sino que la tomará ella "por supuesto" junto al presidente del Gobierno del que forma parte. No concreta la fecha, pero insiste en que lo hará "poniendo por encima de todo los intereses valencianos". "Y sé que el presidente me va a apoyar en esa decisión", añade.

Sobre si piensa acudir al acto del 9 d'Octubre en la Generalitat, asegura que estará presente en el día de los valencianos y que lo hará ya como candidata y tras haber celebrado una conferencia política, lo que cree que le da "muchas perchas". "Me da igual ser ministra que no ser ministra, yo ya tengo mi papel en la Comunitat Valenciana", apostilla.

Además, subraya que actualmente vive en València y que su "prioridad" es valenciana, así como que tiene "capacidad" para estar en las dos posiciones sin dejar de dedicarse "al cien por cien a la Comunitat Valenciana", como en el Consejo de Ministros que aprobó la declaración de zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó. Asegura además que ella "estuvo" en las negociaciones para activar el mecanismo RED en Ford Almussafes, aunque dice que no le gusta "presumir" de ello.

Al ser preguntada por las derrotas electorales de las exministras Pilar Alegría y Mª Jesús Montero en Aragón y Andalucía, argumenta que la situación de sus federaciones socialistas no son equiparables a la del PSPV y a la de la Comunitat Valenciana, donde "la gente sale a la calle en mareas contra la política inhumana del Consell con la dana y de recortes en la educación". "¿Por qué en esas manifestaciones no está el PP?", lanza.

'EXPRESIDENTS'

Por otro lado, interrogada por la propuesta de Compromís para retirar todos los privilegios a los 'expresidents', Morant defiende que este estatuto previene las "puertas giratorias" y que los que han sido presidentes tienen "mucho que aportar a un país y a una sociedad", como Puig que supone "un valor para el Partido Socialista". Pero admite que "todo es debatible" y que "hay debate" en casos como el de Zaplana al haber sido condenado.