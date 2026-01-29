Morant critica el "escándalo" de la vivienda pública en Alicante: "Al PP solo le interesa cuando sirve a sus intereses"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Archivo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha criticado el "escándalo" de la vivienda pública en Alicante y ha recalcado que "la única promoción de vivienda de protección construida en Alicante en los últimos 25 años ha sido repartida entre concejales, técnicos municipales y familiares del Partido Popular".

A su juicio, esto "demuestra que al PP solo le interesa la vivienda cuando sirve a intereses propios".

Así lo ha manifestado la líder de los socialistas valencianos durante una visita a Chiva (Valencia) a preguntas de los medios sobre la noticia publicada por 'Información' que afirma publicado que la concejala de Urbanismo, la 'popular' Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal de Urbanismo "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas".

"Un día más queda claro que la vivienda no es una prioridad para el Partido Popular", ha afeado la ministra, que ha asegurado que este caso evidencia "para qué sirve la escasa política de vivienda que practica la derecha cuando gobierna".

Diana Morant ha señalado que "el PP no solo es incapaz de construir vivienda pública en la Comunitat Valenciana, sino que además, cuando lo hace, adjudica esas viviendas a cargos del propio partido".

Ante esta situación, ha advertido de que "los y las socialistas estaremos vigilantes y actuaremos ante una práctica que es absolutamente denunciable".