Morant critica que el PP "ha comprado por completo la agenda fascista de Vox" al aceptar sus enmiendas al presupuesto

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, atiende a los medios antes de un acto en la Univeritat Politècnica de València - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reprochado que el PP "ha comprado por completo la agenda fascista de Vox" en las votaciones de las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

"Desgraciadamente, seguramente vamos a ser la primera comunidad autónoma con un presupuesto de Vox y de prioridad nacional", ha reprochado, en declaraciones a los medios en un acto en la Universitat Politècnica de València.

Este lunes se han producido las primeras votaciones de las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 en Les Corts, donde PP y Vox se han aprobado mutuamente todas sus iniciativas y han rechazado la totalidad de las presentadas por el PSPV y Compromís. Así, los 'populares' han aceptado la prioridad nacional que exige Vox para aprobar las cuentas.

Al respecto, Diana Morant ha lamentado que se confirme que "efectivamente el PP se ha plegado a Vox" y ha recordado que la Comunitat Valenciana, con el 'expresident' del PP Carlos Mazón, ya fue "la primera comunidad autónoma donde en aquel momento Mazón pactó con Vox para conformar ese gobierno negacionista que nos ha costado muy caro aquí en la Comunitat Valenciana, tanto como que nos ha costado 230 vidas", ha aseverado en alusión a la gestión de la dana del 29 de octubre.

"Un gobierno negligente, negacionista, que sigue con su única prioridad que es seguir en el sillón para seguir gobernando y mientras tanto comprando todos los postulados fascistas", ha proseguido la dirigente socialista.

La secretaria general del PSPV ha manifestado que esta semana en el PP "tendrán esa autosatisfacción falsa de que tienen una mayor parlamentaria y van a aplastar los derechos de los valencianos y de las valencianas", pero ha subrayado que "la calle ya no está con ellos" y que, por eso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "cuando viene tiene que entrar por las puertas de atrás de los auditorios".

"Espero que quede menos de un año para que podamos dar ese cambio en la Comunitat valenciana, dignificar a la institución y que responda a lo que a la gente le importa, nada de recortes sino justo lo contrario", ha agregado.

AVL Y SINDICATOS

Diana Morant ha criticado, en concreto, al "recortazo a través de las enmiendas de Vox a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)", y ha anunciado que este martes llevará de nuevo al Consejo de Ministros la aportación anual del Gobierno central para "rescatar" a esta institución, como ya hizo en el anterior ejercicio.

"Eso es a lo que se dedica el Gobierno de España, a rescatar las grandes causas frente a los recortadores de la motosierra, que son (el presidente de la Generalitat) Pérez Llorca y antes Mazón", ha aseverado.

Igualmente, la secretaria general del PSPV ha señalado que frente al "recortazo" en las medidas de lucha contra la violencia de género y para la climatización de los centros educativos, "entra el gobierno de España".

Morant también denunciado que, con las votaciones de este lunes, "han desaparecido de un plumazo" los planes de igualdad de los sindicatos. "Otra vez su obsesión contra la igualdad, contra los sindicatos Otra vez, su obsesión plasmada en las enmiendas racistas contra las personas migrantes", ha lamentado.

La representante de los socialistas valencianos ha insistido en que Llorca ha "comprado por completo la agenda fascista de Vox" porque "su prioridad en realidad es aguantar el asiento y, para eso, tiene que contentar primero a (el presidente de Vox) Abascal, para poder contentar a Feijóo, porque ni siquiera Feijóo está seguro de que Pérez Llorca sea un buen presidente para la Comunitat Valenciana".