Morant denuncia que el PP ha dado la "espalda" a las familias y a las empresas frente a las consecuencias de la guerra

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación en la sede del PSPV-PSOE. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado este sábado, en Alcoi (Alicante), que el Partido Popular "no sirve para dar respuesta" a las crisis que atraviesa la ciudadanía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, al tiempo que ha criticado tanto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por "dar la espalda a las familias y a los sectores productivos".

En estos términos se ha manifestado Morant, quien ha subrayado que "España ha demostrado que se puede crecer en medio de las crisis", recordando que el último dato de crecimiento sitúa al país en el 2,8 por ciento, el doble de la media de la Unión Europea.

En este sentido, ha defendido que el Gobierno de España ha sido capaz de dar una respuesta "valiente y con convicción", con un paquete de 80 medidas, ha dicho, que moviliza 5.000 millones de euros y que beneficia a más de tres millones de empresas y 20 millones de hogares. "Hablamos de medidas concretas que ya están llegando a la ciudadanía, protegiendo el empleo y el tejido productivo y conteniendo el precio de la energía", ha señalado.

Frente a ello, ha denunciado la actitud del Partido Popular, al que ha acusado de "no creer en ayudar a la gente". "Feijóo ha optado por una abstención cobarde tras una semana de dudas, y el PP ha votado en contra de más de 30 decretos sociales desde la pandemia", ha recordado.

Morant ha cargado también contra la actuación de Llorca, a quien ha acusado de "no estar a la altura de lo que necesitan los valencianos y las valencianas". "No ha puesto ni un solo euro encima de la mesa para complementar las ayudas del Gobierno de España", ha lamentado, y ha recordado que "otras comunidades en cuyos gobiernos está el PSOE sí han impulsado medidas complementarias, como Cataluña, Navarra o el País Vasco".

"Pérez Llorca no gobierna, no actúa y no responde", ha señalado, denunciando que la Generalitat "está más preocupada en otras cuestiones que en ayudar a la ciudadanía valenciana". En este sentido, ha criticado que, "mientras el Gobierno de España despliega ayudas, el Consell se limita a la pasividad".

Asimismo, ha insistido en que el PP "se ha instalado en el no a todo, al no apoyar medidas como la rebaja de la electricidad o los combustibles, ni iniciativas para proteger a autónomos, agricultores y empresas". "Cuando hace falta su voto, nunca podemos contar con ellos", ha resumido.

"Hoy hay dos modelos en España: el del Partido Popular, que dice no a las ayudas, no a las soluciones y no a arrimar el hombro; y el del Partido Socialista, que actúa para no dejar a nadie atrás", ha afirmado.

"NO A LA GUERRA"

Morant ha reivindicado el rechazo a la guerra en Oriente y la defensa del derecho internacional, subrayando que "la primera consecuencia de cualquier conflicto son las vidas humanas, y por eso siempre decimos no a la guerra".

Ha advertido de las consecuencias económicas y sociales de estos conflictos y ha insistido en que "aunque la guerra terminara hoy, sus efectos se prolongarán durante años", especialmente en sectores estratégicos como el energético.

"Frente a quienes se alinean con la ley del más fuerte, nosotros defendemos la soberanía de nuestro país y el derecho internacional", ha señalado, defendiendo que España "no será cómplice" de estos conflictos.

Morant ha reivindicado el papel del Gobierno, destacando el despliegue de un escudo social "sin precedentes en Europa" para proteger a familias y empresas, y ha criticado que el PP "haya optado por abstenerse y ponerse de perfil".

Finalmente, ha concluido que la situación actual exige "responsabilidad y compromiso": "Mientras otros bloquean, nosotros actuamos. Mientras otros dicen no, nosotros protegemos. Y mientras otros abandonan, nosotros damos respuesta a la ciudadanía".