Morant denuncia el "veto" a la comparecencia de Mazón en Les Corts ante su "negligente gestión" por los incendios

VALÈNCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha denunciado el "veto" a la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Diputación Permanente de Les Corts para dar cuenta de la gestión del Consell ante los incendios forestales que han afectado a la Comunitat Valenciana durante este verano, que ha calificado de "negligente".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en Llíria (Valencia), después de que la junta de síndics haya acordado la comparecencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, solicitada por PSPV, Compromís y Vox, el próximo lunes 1 de septiembre. Sin embargo, los socialistas habían pedido que acudiera también el jefe del Consell, pero esta petición fue rechazada por la mayoría del PP y Vox.

Morant ha lamentado que la junta de síndics haya "vetado" la comparecencia de Mazón, "tanto para que nos hablara de la gestión de los incendios" como de "qué está ocurriendo con la línea de metro que pusieron en marcha" en junio en la zona cero de la dana, después de que el comité de empresa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) haya denunciado "que no cumplía con todos los informes de seguridad". Sobre este último asunto, los socialistas habían pedido que compareciera también el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, de igual manera sin éxito.

Respecto a los incendios forestales, la líder de los socialistas valencianos ha denunciado que durante el verano algunos parques de bomberos han permanecido "cerrados" y los efectivos "han estado en su casa sin movilizar" mientras el Consell "pedía, por ejemplo, la asistencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o incluso de efectivos de otras comunidades autónomas o provincias". Por todo ello, ha considerado que por parte del Consell ha habido "otra negligente gestión", razón por la cual "el máximo responsable, que es el señor Mazón, tiene que comparecer y tiene que dar detalles".

Dicho esto, ha mostrado la "preocupación" del PSPV por "la seguridad de la ciudadanía" de la Comunitat Valenciana: "Si ya vimos en la dana que estamos en manos de gente que no sabe gestionar una emergencia, también somos conscientes de que tampoco saben gestionar otra emergencia como son los incendios". A su juicio, "estamos de nuevo bajo la gestión, el mando y el poder de un Consell negligente, inútil y, desde luego, que no nos merecemos los valencianos".

Además, y a las puertas de que este viernes se cumplan 10 meses de la dana, Diana Morant ha hecho hincapié en la "anomalía democrática" que supone que Carlos Mazón "siga siendo 'president' de la Generalitat". "No debería serlo ni un minuto más", ha zanjado.