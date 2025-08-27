Valderrama comparece el próximo lunes en Les Corts para dar cuenta de la gestión de los incendios forestales del verano

Archivo - El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparece en la comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

El PP ve con buenos ojos que acuda el conseller mientras el PSPV y Compromís apuntan a Mazón: "Lleva más de dos meses desaparecido"

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparecerá el próximo lunes 1 de septiembre en la Diputación Permanente de Les Corts Valencianes para dar cuenta de la gestión de los incendios forestales que se han producido durante este verano en la Comunitat Valenciana, entre otras cuestiones.

Así lo ha acordado este miércoles la junta de síndics, tras las solicitudes del PSPV, Compromís y Vox, es decir, de todos los grupos excepto el PP, para que compareciera el titular de Emergencias. Los socialistas, por su parte, habían pedido que acudiera también el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, pero esta petición ha sido rechazada por la mayoría del PP y Vox.

La sesión de la Diputación Permanente del próximo lunes incluirá, según ha explicado el síndic de Vox, José Mª Llanos, el debate y convalidación de tres decretos del Consell: el de modificación del régimen de apertura de compuertas en l'Albufera, el del crédito extraordinario de 1.700 millones para financiar parcialmente el déficit de la Comunitat Valenciana y el de colaboración entre la Generalitat y ayuntamientos para que estos puedan construir centros sanitarios o ampliar los ya existentes. Y tras las votaciones de estos decretos será el turno de la comparecencia de Valderrama.

En rueda de prensa tras la junta de síndics, la portavoz adjunta del PSPV María José Salvador ha denunciado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, lleva "más de dos meses desaparecido" en unas "larguísimas vacaciones" parlamentarias, una estrategia para, a su juicio, "apagar el foco" e impedir que la oposición pueda desarrollar su "labor de fiscalización" al Consell. "Mazón está desaparecido, como lo estuvo el 29 de octubre", ha denunciado.

La parlamentaria socialista ha recordado que su grupo ya solicitó la comparecencia del propio Mazón y del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ante las "incidencias" en la reapertura del metro en la zona cero de la dana, una petición que fue rechazada por el PP y Vox. El PSPV ha reiterado este miércoles la petición en la junta de síndics, "pero nos han vuelto a decir que no", ha lamentado.

Por otro lado, Salvador ha considerado necesaria la comparecencia tanto del titular de Emergencias como del jefe del Consell sobre los incendios forestales, puesto que esta competencia "es autonómica", y para que ambos expliquen "la falta de medios en nuestro territorio" y el envío de recursos de la Comunitat Valenciana para colaborar en las labores de extinción en los fuegos declarados en otras CCAA.

En este punto, ha acusado a Mazón y al PP de estar "utilizando una vez más una situación tan dramática" como los incendios que sufre España este verano "como ariete en contra del Gobierno de España", al tiempo que les ha afeado que, mientras tanto, la Comunitat Valenciana padezca "falta de planificación y medios" y que las plantillas de bomberos estén "incompletas". Y ha incidido en que la Generalitat tuvo que "recular" con el envío de efectivos a otras regiones al declararse varios incendios en la Comunitat. Todo ello, mientras el Consell "está recortando los presupuestos en emergencias".

Además, ha hecho hincapié en que el conseller Juan Carlos Valderrama comparecerá en la Diputación Permanente no porque lo haya solicitado este a petición propia "para explicar la labor desarrollada", sino "porque lo ha pedido Vox", una situación que a su juicio demuestra que el PP está "secuestrado" por un partido que practica el "negacionismo climático" y "niega la Agenda 2030".

Por todo ello, ha invitado al jefe del Consell a "seguir los pasos de sus compañeros de partido", los presidentes de Galicia y de Castilla y León, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, quienes "sí que van a comparecer en las diputaciones permanentes de sus respectivos parlamentos", aunque "uno más forzado que otro". Pero en el caso valenciano, ha continuado, resulta "incomprensible" la actitud de Carlos Mazón. "Está incapacitado para continuar gobernando. Lo mejor que puede hacer es convocar elecciones", ha zanjado.

"PP Y VOX HAN IMPUESTO SU MAYORÍA"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha criticado también que "solo" haya sido admitida la solicitud de comparecencia de Valderrama por los incendios forestales y no la del titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio por las denuncias del comité de empresa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ante las "deficiencias de seguridad" en la reapertura del metro en la zona dana. "El PP y Vox han impuesto su mayoría y no tendrá que venir", ha lamentado.

En este contexto, el síndic de Compromís ha aprovechado para criticar que el jefe del Consell haya estado "ausente de Les Corts durante cerca de tres meses", desde el último pleno a principios de julio, una situación "absolutamente anómala en cualquier parlamento autonómico" que, a su juicio, demuestra "la voluntad de este gobierno de no dar la cara".

"UNA OPORTUNIDAD"

Por el contrario, el portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado que comparezca el conseller Valderrama la próxima semana, pese a que "la temporada alta" de incendios forestales "no ha acabado". No obstante, ha asegurado que para su partido es "bueno" que el titular de Emergencias acuda al parlamento valenciano a dar cuenta de su gestión "después de haberse declarado 200 incendios forestales" en la Comunitat durante el verano.

A su juicio, esta comparecencia supone también "una oportunidad" para explicar la "contribución" de la región a los trabajos de extinción de los incendios forestales que afectan a varias CCAA. Al respecto, se ha mostrado "muy orgulloso" de que la Comunitat haya colaborado en estas labores, más todavía tras "la solidaridad del pueblo español cuando la dana" del 29 de octubre.