Morant dice que Mazón es "heredero de sus decisiones": "Si no tiene dinero en la caja para pagar es por culpa suya"

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha afeado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que es ya "heredero de sus propias decisiones", tras las críticas lanzadas en las últimas semanas por este al Gobierno de España por no aprobar el FLA extraordinario para la Comunitat Valenciana. "Si no tiene dinero en la caja para pagar es por culpa suya", le ha replicado.

En esta línea, ha reprochado al jefe del Consell el "perdón que ha hecho de impuestos a los más ricos" y le ha exigido "responsabilidad" y que "ponga orden en las cuentas" de la Administración autonómica. "Es alumno aventajado (...). Que haga de 'president' de la Generalitat, que no merece serlo, pero a día de hoy lo es", ha argumentado en declaraciones a los medios este jueves.

La líder de los socialistas valencianos y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha lamentado que Mazón, "cuando no sabe qué decir, elige un eslogan y lo repite hasta la saciedad". Pese a ello, ha garantizado que no se va a "cansar de desmontarlo" y ha recalcado que la Comunitat Valenciana "está recibiendo más dinero que nunca en la historia": "Si el 'president' Ximo Puig recibía de media 10.000 millones de euros, Mazón está recibiendo 15.000, un 50% más".

Además, ha hecho hincapié en que el jefe del Consell "ha tenido la oportunidad de aceptar la condonación de la deuda ofrecido por el Gobierno, y ha dicho que no", y en que el PP "ha votado en contra de las entregas a cuenta y del objetivo de déficit". "Y todo eso nosotros veníamos ya contando que iba a tener una repercusión en la caja de la Generalitat", ha avisado.

En este punto, ha insistido en mostrar "envidia" de la negociación del 'president' de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la financiación singular de esta comunidad, y ha asegurado que le gustaría que Carlos Mazón "tuviera la responsabilidad de sentarse con Pedro Sánchez y que pidiera lo mismo que está pidiendo Cataluña", puesto que sería "la solución al problema de infrafinanciación".

MAZÓN "BOICOTEA" TODAS LAS SOLUCIONES

"Todas las soluciones están propuestas por parte del Gobierno de España y lo único que hace el señor Mazón es boicotearlas y decir que no por sectarismo del PP", ha afeado al jefe del Consell, Carlos Mazón, quien ha recalcado que está "incumpliendo" las condiciones del acuerdo del Gobierno con Cataluña.

Preguntada por si es partidaria de que la Comunitat Valenciana contara también con la competencia tributaria que negocia Cataluña, Diana Morant ha señalado que del acuerdo entre Illa y Sánchez extrae "muchas cosas en positivo".

"Lo que se está proponiendo es que recaude la Generalitat catalana y que luego haya un compromiso de transferencia para la caja común. Por tanto, a priori, no tiene por qué ser un sistema diferente ni que presente diferencias en cuanto a la redistribución y el compromiso de solidaridad con el resto de territorios", ha argumentado.

En cualquier caso, ha apuntado que el pacto entre el Gobierno y Cataluña también incluye "muchas condiciones", de las que ha resaltado la "suficiencia financiera para cubrir los servicios sociales y públicos", un ámbito en el que coincide la Comunitat Valenciana. "Somos dos comunidades que no tenemos suficiencia para cubrir los servicios públicos. No es el caso de otras", ha especificado.

"Cataluña, la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía son las CCAA que están infrafinanciadas y, por tanto, tenemos que tener un trato distinto que el 'statu quo' actual del resto de las comunidades porque somos nosotros los que estamos recibiendo menos para poder aportar a los servicios públicos", ha expuesto.

Esa misma situación, ha señalado, "significa que hay una obligación de invertir en los servicios públicos y, por tanto, no se permitirían los recortes que el señor Mazón está aplicando aquí". En este contexto, ha mostrado "envidia de ver cómo Salvador Illa refuerza los servicios públicos mientras que aquí Mazón los recorta".

ACEPTARÍA EL ACUERDO DEL GOBIERNO CON CATALUÑA

Otro de los "condicionantes" del pacto, ha subrayado, es la "responsabilidad fiscal", por lo que en el acuerdo entre el Gobierno y Cataluña "tampoco cabe ese perdón a los impuestos que está haciendo en la Comunitat Valenciana". "Así que sí, yo aceptaría ya las condiciones del pacto entre Cataluña y España para la Comunitat Valenciana", ha ratificado.

Asimismo, ha criticado que tanto Mazón como la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, "hayan trasladado ya que no se piensan ni sentar con Pedro Sánchez", por lo que se ha preguntado "qué cabe esperar de un gobierno que no se abre ni siquiera al diálogo y que no para de repetir la excusa de siempre de Cataluña y de que el Gobierno de España es un gobierno malvado". A su juicio, la consecuencia de ello es "no buscar soluciones para los valencianos y convertirse en su problema".

Por otro lado, Diana Morant ha insistido en que el Ejecutivo central ha dejado "muy claro que ahora mismo está sentado con Cataluña, pero que nuestra disposición a hacer extensible" el acuerdo con la Generalitat "a todos los territorios de España". Por tanto, ha recalcado que los "beneficios obtenidos de esta nueva forma de relación entre Cataluña y España" en cuanto a la financiación y esa bilateralidad "no compromete la multilateralidad", por lo que sería posible "trasladarlo a la Comunitat".

"EL PP LO ÚNICO QUE SABE DECIR ES NO QUEREMOS"

Además, ha animado al PP a "aclarar en su propuesta para el modelo de financiación para todas las regiones de España qué es lo que propone" porque "realmente ya sorprende que cuando el PSOE, el Gobierno de España ya está concretando las propuestas, el PP lo único que sabe decir es no, no queremos, no me gusta y nada más sin ningún otro motivo".

Por último, ha incidido en que la "bajada de impuestos a las grandes fortunas o el recorte a los servicios públicos" son "incompatibles con lo que el Gobierno de España defiende", por lo que "muy probablemente no podríamos llegar a un acuerdo", ha admitido, al tiempo que ha pedido "una reflexión" al jefe del Consell: "Él no para de hablar del extraFLA. Si plantea en Les Corts Valencianes un acuerdo para recuperar esos impuestos que ha quitado a las grandes fortunas, tiene el voto del PSOE asegurado".