Morant espera que la Audiencia "ponga fin a la causa política" contra Begoña Gómez: "Que la justicia sea justa"

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha expresado su confianza en que la Audiencia Provincial de Madrid "ponga fin" a la "causa política vergonzante" contra la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez. "Que la justicia sea justa", ha proclamado.

Así lo ha manifestado la también secretaria general de PSPV a preguntas de los medios sobre el hecho de que el órgano judicial comienza a deliberar sobre los recursos interpuestos contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir un procedimiento con jurado a Gómez. "Hemos tenido que vivir --la causa-- a través de un juez instructor que ha sido llamado al orden muchas veces", ha añadido.

La ministra, que ha acudido este lunes a un acto en la Universistat Politècnica de València, espera que la Audiencia "ponga orden y ponga fin" a esta causa política contra Begoña Gómez que "no tiene ningún sentido". Además, ha expresado su confianza en la justicia y en que "sea justa" en este proceso.