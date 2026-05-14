Morant exige al Consell atender las reivindicaciones de los docentes: "La excusa no puede ser el dinero"

Diana Morant, secretaria general del pSPV-PSOE - PSPV

CASTELLÓ 14 May. (EUROPA PRESS) - -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido hoy a la Conselleria de Educación que atienda las reclamaciones de la comunidad educativa, que ha calificado de "muy sensatas y muy aceptables", y ha añadido que "la excusa no puede ser el dinero".

Morant se ha manifestado así ante los medios en su visita a Benicarló (Castellón) respecto a la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana que comenzó el pasado lunes.

"Estamos hablando de la defensa de la calidad educativa en los centros educativos de los niños y las niñas; de bajar las ratios; de mejorar las plantillas; de que se vuelva a incorporar la formación en valenciano; de una mejora salarial de la comunidad educativa, que ahora tiene unos salarios muy por debajo de la media de España; y de las infraestructuras educativas", ha subrayado.

La dirigente del PSPV ha mostrado su apoyo a estas reivindicaciones porque, entre otras cosas, -ha dicho- cuando han gobernado lo han demostrado. "El Plan Edificant por ejemplo atendía prácticamente todas las reclamacioines y necesidades de todos los centros educativos y esto es lo ha estado paralizado", ha destacado Morant, que ha añadido que hay colegios que están todavía en barracones y no han avanzado nada.

"Son reivindicaciones que tienen que ser atendidas por el Consell, sobre todo porque ya eran compromisos en la anterior legislatura, como el compromiso de aumento de plantillas de 5.000 docentes, y se llevó a cabo 3.000 mientras Ximo Puig fue presidente de la Generalitat, pero de los otros 2.000 no hemos sabido nada", ha lamentado.

Según Diana Morant, la fotografía de la Comunitat Valenciana es "de recortes y de bloqueos", y ha insistido en que es la Conselleria la que tiene la obligación de dialogar con la comunidad educativa y de atender sus reivindicaciones. "De lo contrario, estaríamos hablando de que hay una intención clara de recorte y de menosprecio a la educación pública, como hemos visto en otras épocas de antes del Botànic", ha manifestado.

La secretaria general del PSPV considera que "la excusa no puede ser el dinero", porque -ha dicho- "si Ximo Puig podía con menos dinero, por qué Pérez Llorca, que tiene más dinero de financiación por parte del Gobierno de España, no puede atenderlo". "El dinero no puede ser una excusa en una comunidad donde se está recortando los impuestos a las personas más ricas, y eso tiene consecuencias después en las políticas que hace el Consell", ha apuntado.

"NO TIENEN MÁS DINERO PORQUE NO QUIEREN"

Morant ha señalado que tiene la posibiliad de sentarse con la comunidad educativa de manera directa y ha podido desmontar muchas mentiras. "El Gobierno de España está ofreciendo un nuevo modelo de financiación que supue 3.700 millones de euros más para la Comunitat Valenciana cada año, y Pérez Llorca dice que no quiere este nuevo modelo de financiación, de manera que no pueden decir que no tienen más dinero, porque no lo tienen porque no quieren".

Así mismo, ha indicado que tampoco tienen dinero "porque bajan los impuestos a los que más tienen en la Comunitat, y esos son ingresos que no tiene el Consell". "No tienen dinero porque no recaudan a las rentas más altas y, por otra parte, rechazan el nuevo modelo de financiación. Por tanto, son ellos los que están generando el problema financiero o económico de la Generalitat, y con ese problema no pueden o no quieren abordar las infraestructuras o los temas más básicos", ha subrayado.

Morant ha recordado que la educación es una competencia exclusiva de la Comunitat Valenciana, "y lo que no puede hacer el Consell de Pérez Llorca es siempre echarle la culpa al resto". "Cuando la culpa no la tienen los profesores, la tiene el Gobierno de España, las personas migrantes o las propias víctimas de la dana. Aquí quien tiene la responsabilidad es quien ha de ejercerla, y la responsabilidad es del Consell", ha resaltado.

La responsable del PSPV ha afirmado que ella quiere ejercer esa responsabilidad en el futuro. "Quiero hacer colegios, mejorar plantillas, subir salarios, porque eso significa presidir la Generalitat Valenciana", ha concluido.