Morant exige la dimisión de Marciano Gómez ante el "caos" de las mamografías en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha calificado de "inadmisible" los recortes "aplicados por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en materia de Sanidad y en concreto en los cribados de cáncer de mama" y ha exigido la dimisión del conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

"Exigimos al Consell de Mazón explicaciones, transparencia, que no nos escondan cuál es la situación de las mujeres actualmente a la Comunitat Valenciana y sobre todo soluciones", ha señalado Morant antes de la clausura el Fòrum sobre Despoblament organizado por el Grupo Socialista de la FVMP y el PSPV en Bicorp (Valencia).

"No hay excusa para lo que está ocurriendo con las mujeres en la Comunitat Valenciana con una enfermedad que causa mucho dolor. La situación es tan grave que pedimos la dimisión del conseller de Sanidad", ha reiterado, según ha indicado la formación política en un comunicado.

Morant ha detallado que "en 2024 más de 90.000 mujeres valencianas quedaron fuera de estos cribados al no llamarlas a las revisiones por parte de la Generalitat del PP".

Además, ha señalado como "especialmente grave" la situación del área de Salud de Xàtiva-Ontinyent, al que pertenece esta localidad, que "fue la que peores datos obtuvo en el cribado de cáncer de mama en 2024": "Más de 10.000 mujeres de las comarcas de esta zona de salud, el 60 por ciento del total, quedaron fuera de las llamadas para las pruebas diagnósticas por parte del Consell de Mazón".

"Es una situación inadmisible, porque no realizar estas pruebas diagnósticas puede suponer que no se llegue a tiempo", ha lamentado la secretaria general del PSPV-PSOE.