Morant exige a Llorca que fuerce la devolución de las VPP de Alicante "adjudicadas en un procedimiento corrompido"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación en la sede del PSPV-PSOE. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido este viernes la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la devolución de las Viviendas de Protección Pública (VPP) adjudicadas en una promoción que ha calificado como "un escándalo de enorme magnitud", al tiempo que ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran 'Pérez Llorca, que fuerce la devolución de estas viviendas.

Así se ha pronunciado este viernes Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con concejales, diputados y miembros de la dirección socialista en Alicante.

La dirigente socialistas también ha anunciado que el PSPV-PSOE defenderá en Les Corts una iniciativa legislativa para obligar a la devolución de las viviendas adjudicadas irregularmente. "No se entendería que quien se ha quedado con una vivienda de protección pública de manera indebida no tenga que devolverla para que se adjudique a quien realmente la necesita", ha explicado.

En este sentido, Morant ha pedido a Llorca que asuma responsabilidades por el "escándalo" y que fuerce la devolución de las viviendas "que se adjudicaron en un procedimiento corrompido". También ha recordado que "se retiró la obligación de ser demandante de vivienda protegida, se facilitó la reversión y se permitió el acceso a personas con rentas elevadas", al tiempo que ha afirmado que "esa retirada de controles es lo que ha permitido esta perversión".

Asimismo, Morant ha denunciado que en el último pleno del Ayuntamiento de Alicante, el Partido Popular y Vox "abrazaron y protegieron a Barcala" al impedir su reprobación, y ha subrayado que "más allá de las escenificaciones, PP y Vox votaron juntos para tapar un escándalo que ya no es solo un caso Alicante, sino un caso Partido Popular".

Además, ha advertido de que la comisión de investigación abierta en Les Corts sobre este caso --con mayoría de PP y Vox-- "corre el riesgo de convertirse en una tapadera, como ha ocurrido con la comisión de la dana".