Morant insta a Llorca a sentarse con el Gobierno por la financiación: "No es nadie para renunciar a 3.700 millones"

Archivo - La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en una rueda de prensa en la sede del PSPV en València - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se tiene que sentar" con el Gobierno de España y ha aseverado que el jefe del Consell "no es nadie para renunciar a 3.700 millones de euros más al año".

Así lo ha indicado la también ministra de Ciencia, en declaraciones a los medios, en Alicante, al ser preguntada sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiarera (CPFF) que Hacienda espera convocar el próximo mes con el objetivo de aprobar el texto para la reforma de la financiación autonómica.

Diana Morant ha señalado que ayer el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, sobre el modelo de financiación, "dijo que lo primero es lo primero". En concreto, Boluda manifestó que su "impresión personal" sobre la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica es que "lo que va delante, va delante". "Hay veces que hay que decir que sí", añadió.

Por ello, Morant ha dicho que Llorca "no es nadie para renunciar a ese dinero porque ese dinero es de los valencianos y las valencianas". "Se lo dijo ayer Boluda con otras palabras, yo se lo digo hoy. Pérez Llorca no tiene derecho a renunciar a eso. Así que, por supuesto, que vaya y se siente a hablar con el Gobierno de España. Faltaría más", ha insistido y ha apuntado: "Tiene que aceptar este modelo de financiación, porque si no, no se lo perdonaremos jamás".

La dirigente socialista ha subrayado que el nuevo modelo supone "un punto de inflexión histórico" al corregir la infrafinanciación estructural que ha lastrado a la Comunitat Valenciana durante años. "Ahora que por fin tenemos un modelo que nos trata justamente y que nos garantiza 3.700 millones de euros más al año, Pérez Llorca no es nadie para renunciar a ese dinero. Ese dinero no es suyo: es de los valencianos y valencianas", ha afirmado.

Asimismo, Morant ha insistido en que el jefe del Consell debe acudir a la negociación con el Gobierno de España y asumir su responsabilidad institucional. "¿De verdad alguien cree que un 'president' de la Generalitat puede permitirse no sentarse a hablar cuando estamos hablando de 3.700 millones de euros anuales para nuestra tierra? Primero que se siente a hablar, pero desde luego que acepte este modelo", ha defendido.

"Si decide anteponer la estrategia partidista a los intereses de la Comunitat Valenciana y rechaza un acuerdo que nos sitúa por fin en condiciones de igualdad, no se lo perdonaremos jamás", ha concluido.