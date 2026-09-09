Morant, a Mompó: "No estoy llorando. Estoy plantando cara a un machismo que no se puede normalizar"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante el Comité Nacional del PSPV, en la sede de UGT-PV, a 9 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha replicado al presidente de la Diputació de València y también del PP en esta provincia, Vicent Mompó, quien calificó a la ministra de Ciencia de 'llepaculs' --lameculos-- y le reclamó que "deje de hacerse la víctima" porque "a política se viene llorado", que ella "no" está llorando, sino "plantando cara a un machismo" que, según ha recalcado, "no se puede normalizar".

Morant se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en Gandia (Valencia), tras ser preguntada sobre las palabras de Mompó, a raíz de la polémica generada tras el tuit en el que el dirigente 'popular' tachaba a Morant de "lameculos".

"A mí me han dicho esto y yo no puedo hacer otra cosa que denunciarlo públicamente. Yo no estoy llorando. Yo estoy plantando cara a un machismo que no se puede normalizar porque en las miles y miles de denuncias que cada día se registran en los juzgados de mujeres que sufren machismo y violencia machista están recogidas estas frases", ha pronunciado Diana Morant, a la vez que ha insistido en que "no se puede normalizar que estas frases se dirijan a una mujer y tampoco a las mujeres que nos dedicamos a la política".

Morant ha señalado que ella "a cualquier mujer que en su casa reciba por parte de su pareja una frase como 'no vales para nada', 'eres igual que una escoba', 'eres una puta' o 'una prostituta' o 'eres una lameculos'" le diría "que saliera de esa casa y que denunciara": "A cualquier mujer que esto se lo dijera a su jefe o un compañero de trabajo le diría que saliera de ese entorno laboral y que denunciara".

Para la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, "esto no entra dentro de un diálogo normal en política". "Y no me cabe otra cosa que denunciarlo públicamente", ha enfatizado, al tiempo que ha aseverado: "No lo hago por mí, lo hago por las mujeres que no tienen por qué soportar este trato por parte de nadie. Ni de sus parejas ni de sus compañeros de trabajo ni de sus jefes ni de nadie. Yo tampoco".