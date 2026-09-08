Mompó pide disculpas a la "sociedad en general" por el tuit a Morant y dice a la ministra: "A política se viene llorado"

Archivo - El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha pedido disculpas "a la sociedad en general" por el tuit dirigido a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, en el que la calificó de 'llepaculs' --lameculos-- del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le espetó "No vales para nada, así de claro", pero le ha reclamado que "deje de hacerse la víctima": "A política se viene llorado", le ha dicho.

Mompó se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por este tuit, tras participar en un encuentro con 18 municipios para promocionar el 'esmorzar' ante prestigiosos chefs europeos.

El presidente de la corporación provincial y del PP provincial ha afirmado que cuando mandó el tuit era "consciente" de lo que estaba haciendo pero ha pedido disculpas "a la sociedad en general" porque "hay que crear un clima más moderado". "Es un comentario que yo creo que no es para sentirse orgulloso ni para sacar pecho pero tampoco para avergonzarse ni para poner el grito en el cielo", ha agregado. También ha aclarado que la expresión que usó es "muy nuestra" y que, tal vez, traducida, "agarra más dimensión".

En esta línea, ha indicado: "Nos podemos equivocar, pedir disculpas. En este caso mi tuit puede ser más contundente a lo mejor y acepto la crítica, pero para mí nada tiene que ver con el tema del machismo".

En esta línea, ha subrayado: "Yo no soy una persona machista. Insisto en que precisamente lo que intento desde la Diputación también es pelear contra esa lacra, una lacra que tenemos que defender todos y que yo creo que un flaco favor hacemos a las mujeres si banalizamos ese problema y si utilizamos sin sentido lo que es la violencia contra las mujeres". "Creo --ha apostillado-- que este tipo de 'performances' políticas, con un rostro muy puesto en escena, poco ayuda".

Y ha contextualizado que su comentario se produjo tras unas declaraciones de Morant en las que "poco menos que me tachaba de homicida" en relación a su gestión a la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024.

"Igual que me parece muy grave banalizar la violencia machista, me parece igual de grave, o más, banalizar a las víctimas de la dana", ha afirmado, para agregar que es uno de los "pocos" políticos que "estuvo" en la dana. "Estaba en el territorio, visitando los pueblos, intentando ayudar todas las personas que sufrían esa desgracia. Ella --Morant-- no estaba", ha matizado.

"Ni ella ni muchas de las compañeras que salen ahora a ponerse delante de las cámaras dando lástima. Y ellas sí que tenían obligación y competencia para estar. Yo no", ha repetido. Por este motivo, ha pedido a Morant que "ya está bien de hacerse la víctima, que a la política se viene llorado y a trabajar".

Y ha señalado: "Soy una persona que intenta ser justa y cuidadosa, pero lo que no puede ser es que una crítica a una mujer, en este caso, siempre tiene que ser machista. Yo creo que eso no va de eso, yo creo que eso lo entiende toda la sociedad".

Así, le ha pedido a Morant y a todo el PSOE, independientemente de si son hombres o mujeres, que "se pongan a trabajar". "Insisto en que creo que lo que tiene que hacer la ministra es explicar por qué tardó dos días en venir a Valencia --tras la dana--; por qué se esperó a su líder en su helicóptero aquí en Valencia o por qué no ha dado la cara, porque el día que mucha aquí se estaba ahogando, ella estaba entrando a controlar RTVE", ha criticado.