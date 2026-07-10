Morant muestra "esperanza" en que la justicia "por fin quiera saber quién es M. Rajoy" y pide "las medidas consecuentes"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que le despierta "esperanza" que la justicia "por fin quiera saber quién es M. Rajoy", ha confiado en que tome "las medidas consecuentes con eso" y ha argumentado que sería "un gran paso para la justicia en este país que se vuelvan a escuchar unos audios", algo "bastante sencillo de hacer", en los que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal hablaba con el comisario jubilado José Manuel Villarejo "de la libretita esa que tenía que desaparecer".

"Que la justicia haga lo que tenga que hacer con una persona que era el Gobierno de España, que era María Dolores de Cospedal o lo mismo con --la exvicepresidenta del Gobierno-- Soraya Sáenz de Santamaría o lo mismo con M. Rajoy, porque esos sí que estaban gobernando y esos sí que construyeron una cloaca y una policía patriótica desde el Estado para destruir al adversario. Incluso a su propio tesorero --Luis Bárcenas-- porque tenía una libretita donde ponía M. Rajoy", ha expresado.

En declaraciones a los medios este viernes antes de participar en València en el acto de presentación del estudio 'Valor e impacto en los centros tecnológicos FEDIT', ha señalado que hoy se ha "levantado con esperanza" y ha confiado en que la justicia "por fin pueda saber quién es M. Rajoy y tome las medidas consecuentes con eso".

Así se ha pronunciado, al ser preguntada por el hecho de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya indicado que la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se realizó "a través, aparentemente", de Juan Manuel Serrano, que fue presidente de la empresa pública y jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que resultó una contratación "estratégica" para la presunta trama de irregularidades.

"No conozco el informe, pero desde luego el PSOE mantenemos que que vamos a respetar a la justicia", ha expresado al respecto Morant, que ha consideardo que una de las maneras de hacerlo es respetar sus tiempos. "Vamos conociendo informes, pues los analizaremos. El secretario general --Pedro Sánchez-- ya dijo delante del Comité Federal que conforme fuéramos analizando los datos iríamos tomando decisiones", ha señalado.

"NINGUNA PRUEBA" DE COLABORACIÓN CON LEIRE DÍEZ

Preguntada por el hecho de que voces en el PSOE como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que pidan que el partido se querelle contra Leire Díez, la también secretaria general del PSPV ha asegurado que ella está "con lo que dijo el secretario general y presidente del Gobierno, que es que el Partido Socialista, por supuesto, valorará cualquier escenario posible en el momento en que tenga todos los datos necesarios para tomar esas decisiones".

Y ha defendido; "Desde luego, nadie puede dudar que el PSOE ha tomado siempre decisiones con absoluta contundencia. Ahora, nosotros nos basamos en hechos reales y en datos reales, y de momento entendemos que no hay ninguna prueba que apunta a una colaboración por parte del Gobierno de España con esta señora, que yo la sigo calificando como una 'outsider'". Cuestionada sobre si hay miedo en el PSOE a lo que pueda contar Leire Díez, ha asegurado: "No, no".

UNA IMPUTACIÓN "NO ES UNA CONDENA", AVISA

Por último, preguntada sobre si preocupa una hipotética imputación del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, Morant ha recalcado que esta situación procesal "es una figura dentro de la justicia para tomar declaración a las personas y para investigar su participación en determinada cuestión", por lo que ha pedido respetarla. "No es una condena, es una imputación", ha diferenciado.

Dicho esto, ha abogado por seguir "lo que está haciendo la justicia" y por "responder con absoluta colaboración": "No tengan ninguna duda que el PSOE actuará con contundencia cuando lo tenga que hacer, igual que lo ha hecho siempre. Nosotros ni destruimos ordenadores, de hecho la UCO entró --en Ferraz-- con petición de información y se llevó toda la información que había pedido el juez, y no había desaparecido nada, ningún ordenador, ningún papel".

Por tanto, ha insistido en que la gente tenga "la tranquilidad de que la colaboración es absoluta" y ha subrayado que el PSOE "lo que quiere es colaborar con la justicia porque si, efectivamente, hay algún indicio y algún tema que no se haya hecho bien dentro del seno del PSOE, el PSOE toma las decisiones para proteger al propio PSOE".