Morant muestra respeto a la "decisión personal" de Yolanda Díaz y destaca su "papel fundamental" en el Gobierno

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha mostrado "respeto" a la "decisión personal" de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales, y le ha trasladado toda su "consideración", al tiempo que ha destacado su "papel fundamental" en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts Valencianes, al ser preguntada por la decisión de Díaz de no repetir como candidata, según ha comunicado ella misma mediante una carta en la que apunta que es "un paso muy meditado".

Para Morant, estas son "decisiones personales", por lo que ha mostrado "respeto" a las mismas y ha aprovechado para trasladar a Yolanda Díaz toda su "consideración" como ministra y vicepresidenta.

Dicho esto, ha resaltado que Díaz ha tenido un "papel fundamental" en un Gobierno "fundamental para que la economía de nuestro país sea la que más crezca de las economías avanzadas y para que tengamos récord de empleo y mínimos históricos de paro".