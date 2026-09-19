Morant, a las mujeres: "Que no consientan nunca que un hombre les diga que no valen para nada"

1118517.1.260.149.20260919133045 Imagen de Diana Morant a su llegada este sábado a la Universidad de Alicante (UA), donde el PSPV-PSOE celebra su Conferencia Política - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, secretaria general del PSPV-PSOE y candidata socialista a presidir la Generalitat Valenciana, Diana Morant, ha instado a "todas" las niñas y mujeres a "que no consientan nunca que un hombre les diga que no valen para nada".

Así lo ha indicado este sábado durante su intervención en la Conferencia Política que los socialistas valencianos celebran este fin de semana en la Universidad de Alicante (UA), en relación con el hecho de que recientemente el presidente de la Diputación de Valencia y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, la calificara como "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le dijera que "no" valía "para nada". Sobre este asunto, Morant ha añadido: "No tengo nada que decirle a Mompó".

La polémica surgió a raíz de un mensaje de Mompó publicado en su cuenta de X, en respuesta a un tuit de Morant en el que reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputación trasladado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana.