Cierre de campaña del PSPV - PSPV

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha alertado este viernes de que "España no puede tolerar que de nuevo vuelvan los fascistas a gobernar nuestro país cincuenta años después" y ha llamado a impedir que la "derecha y la ultraderecha" de PP y Vox lleguen al Gobierno.

Así lo ha afirmado durante el acto de cierre de campaña del PSPV-PSOE para las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, celebrado en Gandia (Valencia) ante más de medio millar de personas, según ha destacado el PSPV en un comunicado.

La dirigente socialista ha situado el 29N como una "cita decisiva" para "defender la democracia, las libertades y los derechos conquistados". En este sentido, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "fundamental" para "impedir que determinadas leyes aprobadas por PP y Vox en la Comunitat Valenciana puedan desplegar sus efectos". "Si no estuviera Pedro Sánchez en el Gobierno de España, estas leyes no se habrían recurrido. Ya estarían en vigor", ha advertido.

Morant ha puesto como ejemplos los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional (TS) contra la recuperación de las terapias de conversión, la ley de concordia que, según ha denunciado, "blanquea el franquismo", la normativa sobre construcción en zonas inundables y la 'prioridad nacional' aprobada en Les Corts. "Este domingo no dejemos que gane la oscuridad. Sigamos siendo la luz, la esperanza y la garantía de los derechos de los valencianos y valencianas", ha reclamado.

Morant ha recordado que es "hija de la democracia", una generación "que ha podido crecer y avanzar gracias a los derechos conquistados durante estos años y a las políticas socialistas", como la educación pública universal, que le permitió ser "la primera universitaria" de su familia y que hoy sea ministra de Universidades. "Soy hija de la democracia, pero también soy hija del socialismo", ha afirmado.

Morant ha contrapuesto a los candidatos socialistas valencianos para estas elecciones a los que presenta el PP, al que ha definido como "El Ventorro". "El Ventorro no es solo Mazón, son todos los que le han estado sosteniendo, los que le aplaudieron en el funeral y los que han mentido hasta hoy. Es todo el Partido Popular, también Feijóo", ha señalado.

Frente a ellos, ha defendido un proyecto político formado por personas que se hacen cargo de los problemas de la ciudadanía y ha reivindicado su voluntad de ser presidenta de la Generalitat para asumir esa responsabilidad en ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda y la seguridad.

Finalmente, Morant se ha mostrado convencida de la victoria socialista el próximo domingo y ha llamado a la movilización para convertirla en un cambio político también en la Comunitat Valenciana. "Vamos a ganar este domingo. Vamos a ganar y vamos a gobernar", ha proclamado, antes de señalar que la victoria en las urnas será "el primer paso para ganar y gobernar en todos los ayuntamientos y también la Generalitat Valenciana".

EN DEFENSA PROPIA

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE y candidata socialista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, ha centrado su intervención en los derechos conquistados por las mujeres y en el "riesgo de retroceso" que, a su juicio, representan PP y Vox. Bernabé ha subrayado que las pensiones y las subidas del salario mínimo benefician mayoritariamente a las mujeres y ha destacado que "hoy cobran de media más de 500 euros que cuando gobernaba el Partido Popular".

La candidata ha reivindicado también los avances en igualdad laboral y en el acceso de las mujeres a las empresas y a puestos de responsabilidad, y ha puesto de relieve que "PP y Vox votaron en contra de medidas que han hecho posibles esos avances". "No ha habido ningún derecho ni ningún avance en este país que no haya ido siempre de la mano del Partido Socialista Obrero Español y de las mujeres socialistas", ha afirmado.

Bernabé ha alertado de que la coalición de PP y Vox pretende "revertir derechos" y "devolver a las mujeres a una situación de desigualdad y silencio". Por ello, ha hecho un llamamiento a la movilización el próximo domingo: "El 29N tenemos que ir a votar en defensa propia, en defensa propia de las mujeres".

FINANCIACIÓN JUSTA

El ministro de Hacienda y candidato socialista al Congreso, Arcadi España, ha advertido de las consecuencias que tendrían las propuestas de PP y Vox para el Estado del bienestar. "El mayor peligro para las pensiones en España se llama Feijóo y Abascal", ha afirmado, en referencia a las posiciones de ambas formaciones sobre la protección del sistema público de pensiones.

En materia sanitaria, España ha alertado del alcance de los recortes que atribuye a la derecha y ha asegurado que los 122.000 millones de euros que supondrían equivaldrían al gasto sanitario anual de todo el país: "Los recortes que proponen PP y Vox equivalen a cerrar todos los hospitales de España durante un año".

Por último, ha defendido el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, "que aportaría 3.669 millones de euros adicionales a la Comunitat Valenciana". Frente a esta propuesta, ha criticado la oposición del Partido Popular y ha señalado que la alternativa que plantea la derecha para la financiación valenciana es "cero euros".