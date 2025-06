Morant pide a Mazón que "deje de hacerse la víctima" y destaca que "9 de cada 10 euros para la dana son del Gobierno"

La ministra le reprocha que "no está para cuestionar las condiciones que le puedan poner" las víctimas tras siete meses de "abandono"

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha pedido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "deje de hacerse la víctima" y ha destacado que "nueve de cada diez euros destinados a la dana son del Gobierno de España".

Así se ha pronunciado Morant en declaraciones a los medios de comunicación este lunes antes de intervenir en la 8ª Reunión de Servicio de Cambio Climático de Copernicus que ha tenido lugar en el Edificio Veles e Vents ubicado en La Marina de València.

La ministra ha señalado que "el fondo de solidaridad europeo se pidió en tiempo y forma" y "en el mes de marzo llegaron los primeros 100 millones de euros". "Ahora el Gobierno está haciendo lo que toca para que lleguen", ha destacado.

En este sentido, la dirigente socialista ha detallado que, según la Intervención General del Estado (IGAE), "el 92 por ciento de los fondos destinados a las víctimas de la dana proceden del Gobierno de España" y ha precisado que el Gobierno ha ingresado 7.400 millones de euros, Mazón solo 500 millones".

Además, ha insistido en que "de cada diez euros destinados a las víctimas, la Generalitat solo ha puesto un euro". "Frente a la desatención del Consell, está el Gobierno de España atendiéndoles", ha afirmado.

REUNIÓN 'ZONA CERO'

Preguntada por la reunión del jefe del Consell con víctimas de la dana en la 'zona cero', Morant ha expresado su "asombro" por el hecho de que Mazón "tarde días en contestar a las víctimas y en aceptar o no condiciones", pues, a su juicio, "no está para cuestionar las condiciones que le puedan poner", ya que "llevan siete meses abandonadas por la Generalitat y con un sentimiento de maltrato institucional".

La líder del PSPV ha criticado que las víctimas "no han sido atendidas por Mazón ni por ningún conseller". Igualmente, ha lamentado que cuando han salido a la calle "se les ha tildado de pancatalanistas, de interesados, que no eran afectados, que si eran de izquierdas o que si no eran de izquierdas".

"En definitiva han sido insultadas, maltratadas, abandonadas por el Consell, así que lo único que le pido al 'president' de la Generalitat es un poco de decencia, que deje de insultarles, que deje de maltratarles y que les trate bien, que es lo mínimo que se le puede pedir a alguien que se dedica a la política", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que "todos tenemos el corazón en un puño por su dolor y lo mínimo que podemos hacer es abrazar ese dolor".