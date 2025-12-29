Morant pregunta a Feijóo "qué problema tiene" de acudir al juzgado de Catarroja para declarar y percibe "cobardía"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, comparece en la sede PSPV-PSOE, a 29 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha preguntado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "qué problema tiene" de ir a declarar presencialmente al juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana y le ha reprochado su "cobardía" al solicitar que la testifical se lleve a cabo por medios telemáticos, petición que ha aceptado la jueza.

De este modo lo ha manifestado la líder de los socialistas valencianos, en una comparecencia ante los medios este lunes en la sede del PSPV. Durante el transcurso de la misma se ha conocido el auto dictado por la magistrada que ha accedido a la petición de la declaración testifical de Feijóo por medios telemáticos.

Además, la jueza ha reiterado al líder del PP la posibilidad de aportar voluntariamente los mensajes de WhatsApp con el entonces 'president' de la Generalitat Carlos Mazón con la conversación "íntegra" incluyendo los suyos propios.

Preguntada por este asunto, Diana Morant ha apuntado que la declaración telemática de Feijóo "se puede permitir", pero ha asegurado que esta solicitud es un "síntoma de cobardía" por su parte y le ha cuestionado si "no se ve capacitado para venir y entrar en el juzgado dando la cara".

A su juicio, no es así porque "seguramente la ciudadanía no le esperaría con los brazos abiertos después de lo que hemos conocido" en los 'whatsapps' con Mazón durante el 29 de octubre de 2024.

Por todo ello, la ministra le ha reprochado que en su testifical "prefiera estar en una sala rodeado de asesores y de su equipo en vez de estar en la sede de la justicia" sometiéndose "al interrogatorio y las preguntas de las acusaciones y los abogados, como han hecho el resto de testimonios" que han desfilado por los juzgados de Catarroja. "Mi pregunta es qué problema tiene Feijóo para ir a declarar cuando hasta ahora lo han hecho todos", ha deslizado.

Además, Morant ha afeado a Feijóo que hable de que su colaboración con la jueza "es al 100%" y le ha replicado con que el PP "ya ha intentado quitarse de encima" a la magistrada de Catarroja al intentar recusarla. Por tanto, ha concluido, "que no nos dé lecciones".