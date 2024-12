Morant se presentará a la reelección en el PSPV para ser "la primera presidenta-alcaldesa de la Generalitat"

Reconoce el trabajo de los alcaldes socialistas en la dana y apuesta por potenciar la política municipal

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado que presentará su candidatura para optar a la reelección como líder de los socialistas valencianos en el 15 Congreso. "En las próximas elecciones autonómicas tendremos la primera presidenta-alcaldesa de la Generalitat Valenciana", ha augurado.

Así lo ha avanzado este sábado Morant, durante su intervención en el Comité Nacional del PSPV-PSOE que ha presidido, en la que ha reivindicado la importancia de la política municipal, que considera que se ha hecho más palpable con la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

La líder de los socialistas valencianos se ha definido a sí misma como una "ministra-alcaldesa" y ha mostrado su "profundo sentimiento de representación y defensa de todos los valencianos". Así, ha abogado por potenciar la política municipal, ya que considera que es "el proyecto que necesita esta tierra: la dedicación de alcaldes, el sacrificio y la vocación de servicio público de la política municipal".

Por ello, ha apelado a los militantes a "enriquecer" su proyecto. "Será ganador si lo hacemos nuestro, para mejorarlo y llevarlo a cabo con la primera presidenta-alcaldesa de la Generalitat", ha enfatizado Morant, quien ha agregado que "la Comunitat Valenciana tiene derecho a la esperanza que representan los alcaldes y alcaldesas".

En el contexto de reconstrucción en el marco de la dana, ha defendido que el PSPV es "más necesario que nunca" y ha apelado a "recuperar el poder perdido". "Queremos asumir responsabilidades y dar la talla y estar a la altura. Nuestro objetivo es volver a gobernar la Generalitat y también recuperar todos ayuntamientos de la Comunitat que no gobernamos", ha resaltado, al tiempo que ha mencionado las alcaldías recuperadas entre septiembre y diciembre, en Callosa de Segura (Alicante) --con Amparo Serrano de alcaldesa--, y en las localidades valencianas de Requena --Mario Sánchez de primer edil-- y Chiva --Ernesto Navarro como alcalde--.

Así, Morant ha reiterado que las elecciones municipales de mayo de 2027 son una "cita clave" y ha insistido en hacer "todos los esfuerzos para recuperar el poder municipal", para lo que cree que deben "dar batalla calle a calle" y estar "bien organizados". Igualmente, también cree que deben estar preparados para las elecciones autonómicas, "imprescindibles para la regeneración democrática". Para ello, han convocado el 15º Congreso del PSPV en el Palacio de Congresos de València, entre el 31 de enero y el 2 de febrero.

ALCALDES, "EXTRAORDINARIAMENTE A LA ALTURA"

Morant también ha reconocido a los alcaldes socialistas por su gestión de la dana, quienes considera que han estado "a la altura de las circunstancias". Al respecto, ha apuntado que los primeros ediles recalcan que no hicieron "nada extraordinario", sino "cumplir con su responsabilidad". "Si se compara con otros que no hicieron su faena, es evidente que habéis estado extraordinariamente a la altura, compañeros", ha enfatizado, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

"A vosotros no tiene que venir nadie a deciros quién estaba y quién no el 29 de octubre, y quién ha estado y quién no a la altura a partir de ese día", ha subrayado, además de añadir que desde que Pedro Sánchez visitó Valencia tras la dana "ha habido más veces ministros en el Cecopi de las que ha asistido el propio presidente de la Generalitat".

Por ello, ha puesto en valor el trabajo del Ejecutivo en la reconstrucción, que ha afirmado que ha sido "el Gobierno de los valencianos". "Aún no sabemos dónde estaban algunos, pero sí dónde estaba el PSPV y el PSOE. Aquí estamos los socialistas, en alcaldías, en el Gobierno, y ya no estamos en la Generalitat y se ha notado, por eso la Generalitat no ha estado a la altura", ha aseverado.

"Quien debía ser más responsable, fue el más irresponsable. El pueblo valenciano merece un president que no diga mentiras, que quiera estar y no se borre ni de la crisis y después, porque no hay nada más terrible que perder la confianza de los ciudadanos", ha espetado.

"REVIVEN LA TRAGEDIA" AL VER A MAZÓN

Al respecto, ha apuntado que esperaban que Mazón "asumiera su responsabilidad y dimitiera", pero le ha acusado de emprender una "huida hacia delante", pese a ser "el president con más crisis de gobierno en la Comunitat", con tres Consells en año y medio.

"No queda otra salida que que Mazón se vaya a su casa, es un clamor popular. Cada vez que las víctimas ven a Mazón, reviven la tragedia y el dolor. Necesitan, para superar el dolor y para reconstruir sus vidas, que el señor Mazón se vaya. Para la reconstrucción es necesario que los valencianos recuperen la confianza en las instituciones, por eso tampoco será posible si el señor Mazón continúa en el Palau", ha recalcado Morant.

Al respecto, ha afeado la, a su juicio, "complicidad cobarde" del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que "saben que pueden destituir a Mazón cuando quieran, porque el PSOE ha comprometido sus votos para destituirlo. Pero no quieren, quieren sobrevivir de manera indecente a esta crisis", ha reprochado.