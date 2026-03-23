Morant promete recuperar la tasa turística "reforzando autonomía municipal" y Baldoví pide a Llorca escuchar a Juan Roig

Decenas de personas durante la mascletà, a 14 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha prometido recuperar la tasa turística en la Comunitat Valenciana "reforzando la autonomía municipal" y ha abogado por afrontar este debate "con responsabilidad", mientras que el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha urgido al actual Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca (PP) a escuchar voces como la del empresario Juan Roig y aplicar esta medida.

De un lado, la líder socialista y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en un mensaje publicado este lunes en la red social X, ha considerado que el debate sobre la implantación de la tasa turística es "necesario" y por ello ha abogado por afrontarlo "con responsabilidad", en un contexto en que "se ha hablado mucho" sobre esta cuestión.

"Los socialistas lo tenemos claro: la recuperaremos reforzando la autonomía municipal", ha anunciado Morant, que ha recalcado que la Comunitat Valenciana es un destino turístico "de referencia", por lo que ha apostado por que "actuemos como tal".

Por otro lado, en declaraciones a los medios este lunes, Joan Baldoví ha señalado que la tasa turística ha sido uno de los temas "pendientes" que dejan las Fallas 2026. "Hemos visto que algún significado empresario como Juan Roig se ha manifestado y hemos visto los incomprensibles cambios de criterio y la poca vergüenza de la alcaldesa de València --María José Catalá-- diciendo que ahora ella siempre había estado abierta al debate", ha enfatizado.

En este punto, ha sostenido que, desde que el PP y Vox "derogaron" la tasa turística tras acceder al gobierno de la Generalitat a mediados de 2023, "los valencianos habríamos podido tener 100 millones de euros para poderlos utilizar en todo lo que hemos visto y que se ha hecho muy patente en estas Fallas: seguridad, limpieza, residuos, en definitiva, todo lo que estamos pagando los valencianos y que lo habrían podido pagar los turistas que han venido a visitarnos".

"COHERENCIA"

Dicho esto, ha defendido que, en el debate sobre esta medida, desde Compromís "siempre hemos mantenido nuestra coherencia" porque es un asunto "que está encima de la mesa" y por eso mismo ha apuntado que desde la coalición han presentado una proposición de ley para que se debata en Les Corts. En su iniciativa, la coalición plantea que los turistas paguen una tasa de entre "medio euro y dos euros".

Sin embargo, ha lamentado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con su rechazo a implantar la tasa turística, "haya dicho claramente que está en contra de lo que está pasando en todas las grandes ciudades europeas, en contra de --el empresario y presidente de Mercadona-- Juan Roig y del criterio mayoritario de todo el mundo, que dice que los valencianos y las valencianas no han de pagar por aquellos que vienen".