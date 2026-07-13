Morant reclama que el PP expulse al alcalde de Móstoles: "Si Ayuso lo mantiene es cómplice de un alcalde acosador"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant atiende a los medios (imagen de archivo) - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reclamado "la expulsión del PP" del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras ser citado como querellado por un presunto caso de acoso laboral y sexual contra una exedil 'popular'.

"Me parece que el señor alcalde de Móstoles no puede aguantar ni un minuto más en la silla y que la (presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP autonómico) Ayuso, si lo mantiene, es cómplice de un alcalde acosador", ha señalado, a preguntas de los medios en un acto en València.

Morant ha recordado que el año pasado el PSOE tuvo el año pasado "una presión social por los casos de acoso que salían en las filas socialistas" y ha defendido su "respuesta absolutamente contundente".

De hecho, ha destacado que ella misma, en calidad de secretaria general del PSPV, tuvo "una respuesta contundente también con un alcalde que era socialista y que tenía una denuncia de acoso sexual y laboral", en alusión al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González.

"Eso no cabe en el Partido Socialista. Si en el Partido Popular sí que cabe, pues lo mantendrán. Pero, desde luego, nosotros lo que pedimos es la expulsión del PP de este alcalde, que no debería estar en política, en ningún partido, tampoco en el PP",ha zanjado.