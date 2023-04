Morant reivindica la Segunda República: "Las heridas están abiertas porque nunca se cerraron"

La ministra recalca a Feijóo que "no hubo una guerra entre abuelos: hubo una guerra civil y una represión franquista"

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha reivindicado este 14 de abril los valores de la Segunda República y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la reparación de la memoria de los asesinados y los represaliados, así como con el derecho de sus familiares a "reparar su herida".

"No se trata de reabrir heridas: las heridas están abiertas porque nunca se cerraron", ha declarado tras un acto organizado por el PSPV en conmemoración del Día de la República en el Paredón de España del Cementerio de Paterna (Valencia), donde fueron asesinadas 2.238 personas.

Morant ha lamentado que fueron "2.238 vidas arrebatadas por el gran delito de defender sus ideas y valores" y ha llamado a convertir este "muro de la vergüenza" en uno de dignidad a partir de los valores de la Segunda República, "un sistema democrático en el que se instauraron derechos como el sufragio universal, la educación o muchos valores que hoy seguimos disfrutando".

Tras recordar cómo este sistema "fue un día interrumpido a través de un golpe de estado al que siguió una guerra civil y una larga dictadura franquista", ha defendido que "es de justicia reparar la memoria de todas esas víctimas".

"Convertimos la reparación y la memoria en un derecho y un deber", ha aseverado en alusión a las leyes impulsadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Consell de Ximo Puig y ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

ACABAR CON LA "VERGÜENZA" DE LOS FAMILIARES

Además, Morant ha subrayado que los socialistas no "solo" quieren quedarse con estos actos simbólicos y pretenden acompañar a esas "hijas, viudas y nietos y nietas que han tenido que arrastrar durante años la vergüenza que parecía que tenían que tener por haber sido familiares de las víctimas del franquismo", con el objetivo de "que puedan cerrar su herida" y que vean reparado su "honor" sin vivir "con una condena permanente".

"Las administraciones tenemos el deber de acompañarlas para la búsqueda, el rescate y la recuperación de todos los restos humanos de estas victimas asesinadas y enterradas en cunetas mediante los bancos de ADN o las bases de datos. En definitiva, ayudar a reparar una parte que no se ha reparado de nuestra historia", ha manifestado.

Por contra, ha advertido que "el silencio también es una condena que perpetúa ese daño" y ha recalcado: "Si uno mira dentro de su corazón y no considera que esto haya que repararlo, de verdad que no sé qué clase de corazón tiene".

Durante su discurso en el Paredón de España, la ministra ha agradecido a todos los que "han mantenido esta lucha viva" y ha rechazado las recientes palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmando sobre la Guerra Civil que "hace 80 años nuestros abuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos".

"Los muertos no descansarán mientras no reparemos su memoria. No hubo una pelea entre abuelos, hubo una guerra civil y una represión franquista", ha rebatido a las declaraciones del presidente de los 'populares'.

"SEGUIR MADURANDO COMO SOCIEDAD"

Por su parte, el alcalde de Patena, Juan Antonio Sagredo, ha recordado que este homenaje va tanto para los asesinados por defender la Segunda República como para los que acusaron injustamente de delitos, además de poner en valor la coordinación en memoria democrática entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento en los últimos ocho años de gobiernos socialistas.

"Se ha declarado este espacio como Lugar de la Memoria y Paterna tendrá el mayor centro de interpretación en el que haremos esa recuperación del a memoria tan necesaria para seguir madurando y progresando como sociedad", ha proclamado, y ha llamado a la unidad frente a las "voces raras que benefician a la derecha" al oponerse a esta labor.

Y el vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha coincidido en que los 2.238 asesinados en este muro "querían libertad, democracia y una España más justa". "Frente a los reccionarios, siempre buscaremos justicia y reparación (...) Es lo que necesita nuestro país para pasar página y no olvidar", ha arengado.