Morant reprocha a Llorca que no la convoque para reunirse: "No para de exigirme diálogo pero no me ha llamado a mí"

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no la haya contactado para reunirse con ella. "No para de exigirme mano tendida y diálogo pero no me ha llamado a mí, ha llamado al síndic socialista, José Muñoz", ha lamentado, en referencia a la ronda de encuentros que ha convocado Llorca con los síndics para este martes.

La dirigente del PSPV ha explicado, en una rueda de prensa este lunes, que el síndic socialista acudirá a la reunión con Llorca con un documento de 26 propuestas "perfectamente asumibles y aceptables" que abarcan desde el apoyo al nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno hasta que se exija al 'expresident' Carlos Mazón que deje el acta de diputado, pasando por políticas de vivienda, sanidad y servicios sociales.

Respecto a si ella ha pedido a Llorca la reunión, ha señalado que "todo el mundo entiende que institucionalmente es el presidente de la Generalitat el que tiene que citar a la gente a ese diálogo para mantener un diálogo institucional con las distintas fuerzas políticas". Y ha destacado que "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado al líder de la oposición, que es Alberto Núñez Feijóo, a una reunión".

Morant ha apelado al diálogo entre partidos y se ha referido a su papel como máxima dirigente del PSPV-PSOE para recriminar que "al señor Pérez Llorca se le llena la boca diciendo que es un hombre de diálogo, que tiende la mano y que el PSPV rechaza todas sus propuestas, pero lo cierto es que Llorca no me ha citado a ninguna reunión, para que le quede constancia a la ciudadanía".