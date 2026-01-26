Llorca tiende la mano a Morant para reunirse y garantiza: "Si quiere venir a hablar conmigo, será bien recibida"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, comparece en el Palau de la Generalitat - Rober Solsona/Europa Press

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha tendido la mano a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para mantener un encuentro y ha garantizado que, si la líder de los socialistas valencianos desea acudir a hablar con él, "será bien recibida" por su parte.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este lunes tras mantener en el Palau de la Generalitat sendas reuniones con los presidentes de las tres diputaciones provinciales --Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón-- y después de que Morant le haya reprochado horas antes que no la convoque a una reunión.

Todo ello, en el marco de las reuniones a las que Llorca ha llamado a los síndics de los distintos grupos parlamentarios de Les Corts, que se celebrarán este martes por la mañana en el Palau de la Generalitat. Compromís ha rechazado asistir a estos encuentros, pero los socialistas sí que acudirán, aunque con 26 propuestas para Llorca, entre ellas apoyar la financiación y exigir a Carlos Mazón que deje el acta de diputado.

El jefe del Consell ha explicado que ha llamado a los portavoces parlamentarios de las distintas formaciones políticas con representación en Les Corts y ha asegurado que no le "consta" que Morant haya solicitado reunirse con él. No obstante, ha indicado que si sus palabras de hoy se entienden "como que pide la cita", la líder del PSPV "la va a tener de inmediato". "Estamos totalmente abiertos a dialogar y pactar", ha señalado.

Es más, ha asegurado que, si el hecho de tomar la iniciativa para reunirse es "un problema de orgullo" para Diana Morant, él prefiere "que gane ella en orgullo y los valencianos ganemos en mejoras y hechos concretos". "No me he caracterizado en mi vida por discutir por cosas tan absurdas como esa", ha subrayado.

Dicho esto, ha explicado que, "por protocolo, generalmente se llama a los que son portavoces" de las distintas formaciones políticas en Les Corts, como es el caso del socialista José Muñoz, y ha deslizado: "Si Morant considera o no se fía de su portavoz, no tengo ningún problema en atender a su portavoz, con ella".

"Ya puede venir mañana si quiere, pero si además quiere que le llame yo o se lo diga, pero a cambio sí que va a llegar a acuerdos en beneficio de los valencianos, se lo resuelvo: que gane ella en orgullo y que todos los valencianos ganen en medidas concretas. No será el orgullo un problema que afecte al 'president' de la Generalitat", ha expresado.

((Seguirá ampliación))