Morant sostiene que Feijóo no tiene proyecto político para España ni "otros socios con los que gobernar más que con Vox"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, comparece en la sede PSPV-PSOE, a 29 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no tiene "proyecto político" para España ni "otros socios con los que gobernar más que con Vox", al tiempo que le ha reprochado que haya "institucionalizado el odio a las personas migrantes" y que ofrezca "machismo institucional" y la "inutilidad de las instituciones a la hora de gestionar los servicios públicos".

De este modo ha valorado, en una comparecencia ante los medios este lunes en la sede del PSPV, el balance del fin de curso que ha pronunciado Feijóo momentos antes desde 'Génova', en el que ha enumerado "10 fracasos" del Gobierno de España este año y ha sentenciado que ha sido "el colapso total del sanchismo".

Sin embargo, Morant se ha preguntado "qué nos ofrece Feijóo en caso de gobernar", para seguidamente sostener que el dirigente 'popular' no tiene proyecto político ni "otros socios o gente con la que gobernar" más que con Vox. A su juicio, Feijóo tiene una "visión distorsionada" de España que "no se corresponde con la realidad".

Para la líder de los socialistas valencianos, existe un "paralelismo" que demuestra que Feijóo está "ofreciendo lo mismo" que en la Comunitat Valenciana con sus "alianzas con Vox" y también en Baleares, Extremadura y Castilla y León. "Nos ofrece racismo institucional, lo hemos visto con el alcalde de Badalona --Xavier García Albiol--", ha denunciado.

Así, ha acusado a los 'populares' de haber "institucionalizado el odio a las personas migrantes", algo "muy peligroso" para la convivencia e "injusto" para este colectivo, ha advertido.

"MACHISMO INSTITUCIONAL"

También ha subrayado que el PP "nos ofrece machismo institucional" y muestra de ello es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "invitando a mujeres a ir a abortar a otra parte", o la alcaldesa de València, María José Catalá, que "cede espacios en el Ayuntamiento para que un condenado por violencia machista ofrezca charlas contra el aborto".

Dicho esto, Morant ha incidido en que el PP "nos ofrece también la inutilidad de las instituciones a la hora de gestionar los servicios públicos" y como ejemplo ha indicado que en materia de vivienda, en la que las comunidades autónomas tienen "competencia absoluta", en la Comunitat Valenciana "solo han invertido el 15% del presupuesto que tenían para la zona de la dana" mientras han "dejado a 3.000 familias sin ayuda al alquiler" en mitad de la "peor crisis".

Además, según ha expuesto, en sanidad han experimentado "diversos escándalos" a nivel nacional y también en la Comunitat como la crisis por los cribados o la de Ribera Salud, mientras en educación "no han gastado ni seis millones de euros mientras más de 3.000 estudiantes siguen en barracones sin saber cuán regresarán" a las aulas.

REPLICA AL PP POR SUS CASOS DE CORRUPCIÓN

Preguntada por las palabras de Feijóo en las que ha definido 2025 como el año del "colapso total del sanchismo", ha replicado al líder del PP que incluso "desde antes de que este Gobierno fuera Gobierno y que Sánchez fuera presidente ya ha dicho que éramos ilegítimos" y ha recalcado que la moción de censura con la que precisamente Sánchez se convirtió en presidente fue para expulsar a un ejecutivo "corrupto" como el encabezado por Mariano Rajoy.

Además, ha hecho hincapié en que el PP es "el único partido condenado por corrupción como organización criminal", entre otras cosas por "haber pagado la sede donde --este lunes-- ha comparecido Feijóo con dinero B, con el anterior presidente llamado 'M. Rajoy' que la justicia nunca supo quién era".

"En 'Génova' se repartían sobres todos los meses a altos cargos y a ministros, la trama Gürtel, y cuando fue a investigar la justicia lo que hicieron fue destrozar a martillazos los ordenadores", ha incidido la líder de los socialistas valencianos.

Frente a ello, ha reivindicado que en el PSOE entraron a hacer "justo lo contrario, a hacer limpieza de las instituciones" y, aunque ha admitido que ciertas personas han "defraudado nuestra confianza" y han tenido "actitudes reprochables", ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez las ha condenado.

"Todavía no he escuchado a Feijóo condenar la actitud de Rajoy, lo veo con él en cada mitin, tampoco la actitud del Gobierno de --José María-- Aznar con ministros condenados entre ellos --el expresidente de la Generalitat Eduardo-- Zaplana", ha afeado al líder del PP.

Por todo ello, ha asegurado que en el PSOE "lecciones de corrupción del PP no admitimos ni una" y se ha comprometido a seguir trabajando para que la política "se limpie de corrupción" y para que esta no se convierta en algo "estructural", sino que el sistema "la pueda extirpar de manera inmediata".

NO LE SORPRENDE LA POSTURA DE FEIJÓO SOBRE VOX

Finalmente, sobre los pactos del PP con Vox, ha asegurado que no le "sorprende" la postura de Alberto Núñez Feijóo, que este lunes ha sostenido que su "cordón sanitario" es Bildu y no Vox. "Feijóo llegó a la política para tapar la corrupción de Ayuso y abrir la puerta a Vox a las instituciones, si no, no habría sido presidente del PP", ha aseverado Morant.

"Fue cuando --Pablo-- Casado se atrevió a señalar los casos de corrupción de Ayuso cuando le volaron la cabeza y entró Feijóo a taparlos y el primer pacto que se forjó --con Vox-- fue el de Castilla y León", ha apostillado.

Y ha apuntado que en la Comunitat Valenciana el PP ha pactado con los de Santiago Abascal, a quienes les ha "entregado prácticamente las llaves del Palau" de la Generalitat para "aguantar" en el gobierno valenciano. Todo ello, en una comunidad en la que han "demostrado su peor cara" con la gestión de la dana.