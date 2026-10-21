Morant subraya que "las agencias meteorológicas fueron capaces" de predecir la dana Adam y la de 2024

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado que "las agencias meteorológicas fueron capaces" de predecir la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos, y "también ahora" con la última, bautizada como Adam, que ha afectado a la Comunitat Valenciana, sobre todo a las comarcas de la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).

Durante su intervención este miércoles en la apertura de la VII Reunión Ministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Instituto de Neurociencias de Alicante, Morant ha destacado que en el episodio más reciente profesionales de la ciencia han avisado "días antes" de que iba a ser "de extremo riesgo para la seguridad de las personas".

Así, ha enfatizado que "las agencias meteorológicas", en alusión a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), han sido capaces "de poner una alerta roja" y que "gracias" a ella, "a esa alerta temprana, se han tomado las decisiones políticas adecuadas".

"El mar Mediterráneo nos convierte en un territorio muy vulnerable, muy vulnerable a los episodios climáticos cada vez más extremos a consecuencia del cambio climático", ha apuntado la titular de Ciencia en el Ejecutivo central.

Sobre la dana Adam, ha apuntado: "Esta vez hemos tenido que lamentar de nuevo dos muertes. Es verdad que han sido dos muertes, podríamos decir, más bien de consecuencia colateral, no han sido ahogamientos como tal".

"PREVENCIÓN", "REACCIÓN" Y "RECUPERACIÓN"

Desde su punto de vista, "ha tenido mucho que ver la ciencia, la predicción", ha afirmado, al tiempo que ha ahondado en que las "tres fases" de una emergencia son la de "prevención", la de "reacción" y la de "recuperación", y ha señalado que en las tres "es importantísima la ciencia y el conocimiento".

En la "prevención", porque "ayuda" a la anticipación. Así, ha ahondado en que "la toma de decisiones políticas a través de la evidencia científica es muy importante". Según Morant, en la dana Adam, "ya aprendidos de la ocasión anterior", en referencia a la de octubre de 2024, "se enviaron mensajes de alerta temprana a toda la ciudadanía".

Y también "se cerraron los colegios, se advirtió a los centros de trabajo, se advirtió a la ciudadanía de que no transitara por lugares de inundabilidad, barrancos, espacios donde fluye el agua, y ya dentro del episodio se advirtió de que subieran a plantas altas para que a nadie le pillara en bajos", que es lo que "ocurrió en el año 2024", ha recalcado.

"Qué importante es la ciencia para prevenir y para advertirnos", ha reiterado Morant, quien ha abundado en que "en la fase de la emergencia" también es necesario "conocer qué está ocurriendo en el territorio a través de la observación", por ejemplo, "a través de los sistemas satelitales", para saber dónde actuar y, después, para hacerlo "con seguridad, porque al final los sistemas de emergencia también necesitan seguridad para actuar".

La ministra ha aseverado que "en cualquier emergencia la prioridad es salvaguardar la vida de los ciudadanos y también de los servicios de emergencia". "Porque al agua no la puede parar la gente, no podemos poner bomberos a parar el agua, no podemos poner bomberos a parar el fuego, pero sí que podemos tomar las mejores decisiones en base a esos mapas que la tecnología y que la ciencia a día de hoy ya nos provee de esa tecnología y de esa información", ha agregado.

En cuanto a la recuperación, ha abogado por adoptar "las mejores decisiones" y por hacer "construcciones más sostenibles y más resilientes". "Qué importante es que aprendamos y que protejamos mejor a la ciudadanía. Qué importantes son los planes urbanísticos. Qué importante es sumar a la ciencia en una reforestación o en una reconstrucción en una zona que ya ha sido inundada", ha indicado.

"Todo eso es ciencia y de todo eso tenemos que hablar los que estamos aquí, porque, además, tenemos retos comunes, retos que no conocen de fronteras y que son globales, y, además, España siempre ha querido ser ese puente también entre el espacio iberoamericano y el espacio de Europa y queremos seguir siéndolo en el día de hoy", ha manifestado.

"DEMOSTRACIÓN DE CIVISMO"

Respecto a las últimas lluvias, ha añadido: "Ocurrió en mi casa. Toda la Comunitat Valenciana para mí es mi tierra, pero es cierto que esta vez ha tocado en mi casa, en mi comarca, en mi ciudad [Gandia], en las ciudades de alrededor, con mis vecinos y mis vecinas".

Del mismo modo, ha continuado: "Me siento muy orgullosa de la respuesta que ha dado la administración pública, los alcaldes, las alcaldesas, la ciudadanía, con esa demostración de civismo, haciendo caso de las recomendaciones, y también estoy muy orgullosa de la comunidad científica que nos ha ayudado a salvaguardar la vida de las personas".

"Por todos ellos yo creo que hoy tenemos que seguir trabajando para tener una mejor ciencia que poder aplicar al día a día de las personas y, desde luego, salvaguardar la vida es uno de los objetivos más importantes", ha recalcado Morant.

En esta línea, la ministra ha destacado la importancia de "hablar de la lucha contra el cambio climático" y de cómo hacer desde cada país e individualmente "esa concienciación necesaria, ese gran pacto contra la emergencia climática que hace falta a todos los niveles, al nivel político, pero sobre todo también al nivel social". "Sumar a la sociedad en ese gran pacto necesario contra la emergencia climática", ha concluido.