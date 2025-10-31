Morant tacha de "teatro" la reflexión de Mazón y de "inútil" al PP por no haber forzado aún su salida

La ministra y líder del PSPV, Diana Morant, atiende a los periodistas en la Fira de Tots Sants - PSPV

ALICANTE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado este viernes que la reflexión de la que habla el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, forma parte del "teatro al que nos ha acostumbrado", al tiempo que ha calificado al PP de "partido completamente inútil" por no haber forzado todavía su dimisión.

"La única salida posible de Mazón es su dimisión y la convocatoria electoral. Y ahora la duda está en cómo saldrá: si lo hará porque dimitirá, porque su partido lo destituirá o con una convocatoria electoral".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la Fira de Tots Sants de Cocentaina (Alicante), un día después de que Mazón dijera que tiene previsto hacer "una reflexión algo más profunda" de lo sucedido en el funeral de estado en el primer aniversario de la dana, donde fue abucheado por varios familiares de las 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Morant ha afirmado que "Mazón ha tenido un año para tomar la decisión que estamos esperando todos los valencianos", que ha relacionado con las 12 manifestaciones multitudinarias exigiendo su dimisión o con las encuestas que dicen que el 80% de los valencianos consideran que ya debería haber dimitido.

"Estamos hablando también de votantes del Partido Popular", ha subrayado, para reiterar que "Mazón no ha estado en la calle durante un año porque sabe que la ciudadanía le recuerda que ha sido un mal 'president' y que debe estar fuera".

En cualquier caso, la dirigente socialista ha proclamado que "Carlos Mazón está sentenciado por el pueblo valenciano y debe salir ya".

Por otro lado, ha criticado las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, calificando de "linchamiento" hacia Mazón o de "un montaje de Moncloa" lo sucedido en el funeral de estado, cuando ha defendido que fue "el dolor y las rabia de las familias".

También ha rechazado las declaraciones del presidente de la Diputació de València y líder del PP provincial, Vicent Mompó, de que las víctimas están "instrumentalizadas", cuando ha recordado que en la mañana del primer aniversario de la dana estuvo "un minuto aplaudiendo a Mazón como si nada" tras la declaración institucional que realizó el 'president'.

FEIJÓO, "COMO SI NADA"

Diana Morant ha reprochado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que estuviera presente en el funeral de estado, durante los abucheos a Mazón, "como si nada".

Todo ello demuestra, ha aseverado, que "el PP comienza a ser un partido completamente inútil, incapaz de resolver sus propios problemas y que convierte sus problemas internos en problemas de los valencianos y las valencianas".

"Yo no veo otra salida de esperanza por el pueblo valenciano que una convocatoria electoral donde los valencianos saquemos al PP y a Vox y conformemos esa alternativa para la que el PSPV está preparado", ha reiterado.