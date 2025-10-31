El PP replica a Morant: "Para teatro el suyo, que viene los fines de semana con el discurso que le escribe Moncloa"

VALÈNCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, ha replicado a la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, que "para teatro el suyo, que solo viene a la Comunitat Valenciana los fines de semana y con el discurso que le escriben desde la Moncloa", algo que ha definido como un "papel secundario".

Así ha respondido a las declaraciones de este viernes de Morant, quien ha asegurado que la reflexión de la que habla el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, forma parte del "teatro al que nos ha acostumbrado", al tiempo que ha calificado al PP de "partido completamente inútil" por no haber forzado todavía su dimisión. Además, ha vuelto a descartar una moción de censura contra Mazón.

En un comunicado, el diputado 'popular' ha acusado al PSOE de "teatralización" por "intentar instrumentalizar la tragedia de la dana para su beneficio político" y ha criticado que Morant, "fuera de su guion, jamás responde cuando se le pregunta por la corrupción de su número dos en la lista electoral por Valencia, José Luis Ábalos".

"Diana Morant tiene poco criterio para hablar de estas cuestiones cuando es la misma persona que culpa a los propios afectados de no haber cobrado las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado, y ha vuelto a denunciar que "el Ejecutivo socialista sigue sin pagar las ayudas a 34.000 familias valencianas afectadas" por la dana.

Pastor también ha respondido a la afirmación de Morant de que el PP es un partido "inútil" por no haber forzado todavía la salida de Mazón. Según ha argumentado, el PSOE y el Gobierno son "inútiles" porque "durante años dejaron sin ejecutar las obras de contención que habrían amortiguado los efectos de aquella dana y, un año después, siguen sin acometerlas para que no vuelva a repetirse una tragedia igual". También ha repetido que "el PSOE falló en la prevención y la información al desorientar a la población y no alertar de lo que estaba ocurriendo meteorológicamente ni de lo que pasaba en el barranco del Poyo".

Por último, ha sostenido que "el verdadero actor principal de esta historia es Pedro Sánchez", a quien ha acusado de "utilizar a la Casa Real para evitar una pitada en el funeral por las víctimas de la dana": "No tuvo el valor de entrar solo, se escondió detrás del Rey y manipuló el protocolo para intentar eludir la desaprobación ciudadana. Ese es el auténtico teatro del Partido Socialista".