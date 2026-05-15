Morant ve ahora en las calles "las mismas ganas de recuperar la voz del pueblo en las instituciones" que en el 15M

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante el Comité Nacional del PSPV, en la sede de UGT-PV, a 9 de mayo de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que ahora ve en las calles de la Comunitat Valenciana "las mismas ganas de que los gobiernos progresistas recuperemos la voz del pueblo en las instituciones, tal y como ocurrió en el 15M", del que este viernes se cumplen 15 años.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en la sede del PSPV, en las que ha valorado la situación de la educación pública en la Comunitat Valenciana, al ser preguntada por lo que significó el germen de eso que se dio a conocer como 'nueva política' y cómo ve en el momento político actual a las izquierdas.

"Ciertamente aquí a mí en la Comunitat Valenciana me recuerda mucho lo que está pasando, de hecho aquí también hubo un levantamiento de la comunidad educativa que se llamó en aquel momento Primavera valenciana y desembocó en 2015 en un cambio de gobierno, y pasamos de 20 años de gobiernos del PP a un gobierno de progreso que fue bueno para la Comunitat Valenciana", ha rememorado.

Dicho esto, ha asegurado que en este momento la izquierda está "en disposición de volver a recuperar la Comunitat Valenciana porque, entre la dana, que lo ha cambiado todo, esta Comunidad ya no es la misma de antes de la dana a después del día 29 de octubre --de 2024, día de la riada que dejó 230 víctimas mortales--". "Y seguimos comprobando que, aunque hayan cambiado al 'president' de la Generalitat, las formas son las mismas: se esconde delante de los problemas y no se responsabiliza", ha criticado.

Ante esta situación, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "se siente y afronte el problema que han provocado ellos": "Que se siente con la comunidad educativa, que hable y pare esta huelga indefinida que están reclamando padres, profesores, estudiantes y la sociedad valenciana para una mejora de la educación pública que están maltratando". "Es una reivindicación legítima que señala claramente las competencias de la Generalitat Valenciana", ha incidido la líder del PSPV.