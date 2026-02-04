Morant ve "chorradas y bobadas" en el debate sobre cómo referirse a Llorca: "Da la talla del 'president' que tenemos"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (c-i), junto con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (c-d), se reúne con representantes de asociaciones de lucha contra el cáncer, en la Delegación del Gobiern - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado de "chorradas y bobadas" el debate sobre cómo referirse al 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, y ha considerado que esta cuestión "da la talla del 'president' que tenemos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en la Delegación del Gobierno, en València, al ser preguntada por si se reafirma en que los socialistas no se dirijan a él como Juanfran ni como Juanfran Pérez Llorca, tal y como ella pidió a la Ejecutiva del PSPV, según recogieron informaciones publicadas.

"Yo entiendo que el señor Pérez Llorca se detenga en chorradas y en bobadas. Yo no me voy a detener en chorradas y en bobadas. Yo hoy estoy aquí para reunirme con las asociaciones de personas que sufren cáncer", ha sostenido momentos antes de mantener un encuentro con representantes de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, la Asociación las Triples, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y el Club de Dragón Boat Marina Valencia.

Así, ha mostrado su compromiso en "seguir invirtiendo más" y ha aprovechado para criticar que "la contestación a este caso concreto de la apuesta por la sanidad" del Consell que preside Pérez Llorca sean "recortes", así como "90.000 mujeres menos llamadas al cribado del cáncer de mama el año pasado".

También ha reprochado al jefe del Consell que su apuesta sea "sostener a un conseller que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública en nuestra Comunitat Valenciana". "El señor Marciano Gómez aparece siempre detrás de Ribera Salud y de todo lo que concierne a Ribera Salud", ha denunciado.

"ESO ES LO QUE LE IMPORTA A LA CIUDADANÍA"

Precisamente, Morant ha informado de que los socialistas han registrado en Les Corts Valencianes una propuesta en la que solicitan la creación de una comisión de investigación sobre "la situación" del departamento de salud Elx-Crevillent, en Alicante, tras los "escándalos" de la empresa Ribera Salud y el "uso reiterado de instrumental que debería ser de un solo uso".

A juicio de la ministra, "eso es lo que le importa a la ciudadanía". "Ver al señor Pérez Llorca con sus chorradas de vídeos que no atienden a nada que le importa a la ciudadanía me da la talla del 'president' que tenemos", ha zanjado.