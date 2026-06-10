Morant, sobre los whatsapps del Consell en la dana: "Tenían toda la información, pero no hicieron absolutamente nada"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV, Diana Morant, considera que los mensajes de WhatsApp de los miembros del Consell en el día de la dana revelan que "tenían toda la información, pero no hicieron absolutamente nada".

Así lo señala, en un mensaje en redes sociales, después de trascender que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón trasladó en un grupo de WhatsApp de los consellers de su gobierno a primera hora del 29 de octubre de 2024, día de la dana que provocó 230 fallecidos, el mensaje de que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

Los mensajes intercambiados ese día en el grupo de consellers los inaugura Mazón a las 8.15 horas, mientras el titular de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, es el último en mandar uno a las 23.53 horas, sobre el estado de carreteras. Los mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, revelan que Mazón escribió por última vez en el grupo a las 8.53 horas para advertir a la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa judicial de la dana, Salomé Pradas, que tenía una errata en un tuit que acababa de enviar.

Para Morant, los mensajes de esta conversación demuestran que a los consellers "solo les preocupaba su imagen; no lo que les pasaba a los valencianos, que veían cómo todo a su alrededor se desvanecía".

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades defiende que "la verdad no puede ocultarse y el dolor no puede olvidarse". "Justicia, verdad y reparación, ya", exige.