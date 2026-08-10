Morant: "Yo quiero que Sánchez agote la legislatura y vuelva a ser presidente porque quiero el bien para mi país"

1109794.1.260.149.20260810101553 La ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, en una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, confía en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agotará la legislatura y defiende su continuidad en la Moncloa para evitar la llegada de PP y Vox con "políticas xenófobas y racistas" y "negacionistas" de la emergencia climática. Además, no entra en un posible relevo de Sánchez en el PSOE e insta a "ayudar entre todos a que siga gobernando".

"Yo quiero que el presidente Sánchez agote la legislatura y que vuelva a ser presidente en la siguiente legislatura porque quiero el bien para mi país", proclama en una entrevista a Europa Press, en la que aborda la situación política del presidente y su continuidad en el marco de los casos judiciales que afectan a exdirigentes del Gobierno y a personas del entorno del también líder del PSOE.

Morant contrapone las políticas desplegadas por el Gobierno en los últimos años, especialmente ante crisis como la pandemia, la guerra de Ucrania o la dana, con las medidas que defienden PP y Vox. "Yo no quiero a estos fanáticos negacionistas del cambio climático gobernando un país que es de los más vulnerables del mundo en la lucha contra el cambio climático", asevera.

Sobre todo, añade, en el caso de la Comunitat Valenciana, "porque el Mediterráneo es precioso pero también es un foco de fenómenos atmosféricos y meteorológicos muy virulentos y que nos han hecho sufrir mucho". Pone como ejemplo la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 231 fallecidos, o el incendio de la Vall d'Uixó, que ha arrasado más de 9.000 hectáreas en el entorno del Parc Natural de la Serra d'Espadà. "Y muchos más que vendrán", señala.

Y reivindica: "Quiero políticos como Pedro Sánchez planteando un pacto contra la emergencia climática, haciendo la mayor inversión en ciencia y en investigación que se ha hecho en este país, y eso lo dice la ministra, y quiero que sigan esas políticas de progreso, no las políticas racistas y xenófobas".

Al hilo, la líder del PSPV exhibe en la entrevista el libro 'Intolerancia', editado por la Residencia de Estudiantes que pertenece al Ministerio de Ciencia, que habla de la Europa entre 1914 y 1946: "Era la Europa de Mussolini, de Hitler, de Franco. Intolerancia, negacionismo, racismo, xenofobia... Eso es lo que nos está planteando la alternativa de gobierno a Pedro Sánchez que representarían Feijóo y Abascal, y en este caso aquí en la Comunitat Valenciana también Vox y el PP".

"EL PRESIDENTE NO NOS VA A ABANDONAR"

Preguntada expresamente por si el PSOE no tiene o no se plantea trabajar en una alternativa a Sánchez, en el caso en el que decidiera no continuar o algo le hiciera no presentarse en la próxima campaña, afirma de manera tajante: "El presidente no nos va a abandonar".

Según argumenta, Sánchez "está sufriendo un ataque descomunal, no solo de la derecha y la ultraderecha española", pero "él ya se planteó que valía la pena, y valía la pena por los españoles y las españolas". "Y se mantiene en el cargo y va a seguir trabajando porque tiene ese compromiso con la sociedad que lo eligió como presidente, y sigue teniendo ese compromiso con el futuro de los españoles y de las españolas. Así que yo lo que quiero es que agote la legislatura y que volvamos entre todos a ayudarle a que siga gobernando", insiste.

Como balance de los últimos años, Morant reivindica que el suyo es "el Gobierno de las crisis" porque han tenido que afrontar episodios como la pandemia, la guerra de Putin contra Ucrania y la crisis energética derivada de este conflicto o la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas de Afganistán. Destaca, respectivamente, los fondos de recuperación y resiliencia tras la covid-19, la 'solución ibérica' para topar el precio del gas "que tanto criticó el PP" y el "auxilio" a los afganos que venían a Europa que "Von der Leyen reconoció".

"En vez de recortar a la gente, de generar paro, de generar desahucios, que fue lo que hizo el Partido Popular en la anterior crisis, somos el país que más crece, el país que más empleo genera de la Unión Europea", sostiene.

Ahora, añade, el Gobierno ha puesto encima de la mesa "el mayor paquete de medidas de toda la Unión Europea en la guerra de Estados Unidos contra Irán, que está afectando los bolsillos de las familias de los españoles". Y a todo ello suma otras catástrofes como la del volcán de La Palma, la dana o los incendios forestales de los últimos años.

"Hay tantos ejemplos de crisis que yo me siento muy afortunada de haber tenido al presidente Pedro Sánchez a la cabeza de estas crisis", resume, y lo compara con Ayuso y sus medidas durante la pandemia en la Comunidad de Madrid, "con sus bares abiertos y sus protocolos de las residencias por los que fue la región de Europa con más exceso de mortalidad".

A su juicio, todo ello demuestra que uno de los "privilegios" de los gobernantes es que son capaces de "tomar las decisiones para salvar vidas": "Y mientras nosotros hemos salvado vidas, hemos visto como otros, con sus decisiones, han costado vidas, por ejemplo en la Comunitat Valenciana en la dana".

ZAPATERO

En el plano judicial, cuestionada por cómo afronta el Gobierno los casos que afectan al expresidente Zapatero o familiares de Sánchez como Begoña Gómez o su hermano, y por si como consecuencia puede haber una pérdida de confianza entre el electorado progresista, la ministra sostiene que "en la sociedad está calando la impresión de que las casualidades no existen y de que la justicia va a dos velocidades". "Efectivamente, es la primera vez que un presidente del Gobierno está sometido a una investigación judicial", afirma sobre Zapatero.

Algo que, según ella, es "sorprendente" porque "en este país todavía no sabemos quién es M. Rajoy" --ironiza en alusión a los papeles de Bárcenas y a la Operación Kitchen-- y porque "Aznar ha tenido a medio Consejo de Ministros en la prisión, entre otros a Zaplana, el ministro que fue presidente de la Generalitat Valenciana".

Sobre el caso Plus Ultra en el que está investigado Zapatero, señala "una casualidad también curiosa: que todo esto venga ligado a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, a la posición de España y del presidente Sánchez de rechazo absoluto a la guerra de Estados Unidos contra Irán y que, de repente, seamos el foco de muchos países y de muchos poderes económicos y políticos". "Eso también resuena en el electorado socialista", asevera.

Dicho esto, Morant asegura compartir la opinión pública trasladada sobre Zapatero por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de manera "muy elocuente", al considerar que "resume el sentimiento de mucha gente de izquierdas en este país".

Interpelada por si sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero, replica: "Yo confío en el presidente Zapatero. Yo no estaría en política sin la inspiración de un presidente que hizo que nuestro país fuera pionero, por ejemplo, en la lucha contra la violencia contra las mujeres, en que las personas pudieran casarse con quien quisieran, en que el Estado se hiciera cargo de las personas que dependen de otros para vivir".

"Este país es otro desde que el presidente Zapatero llegó a nuestras vidas, y eso va a quedar para siempre. Y para mí eso es el presidente Zapatero y el político Zapatero", zanja.