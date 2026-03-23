Morata (Cámara) advierte que si la guerra se alarga habrá que tomar más medidas para "ayudar a las empresas"

Archivo - El Presidente Del Consejo De Cámaras De La Comunitat, José Vicente Morata - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha advertido que si la guerra en Oriente Medio se alarga, el Gobierno "tendrá que seguir tomando medidas que ayuden a las empresas para paliar esta situación", aunque ha remarcado que todavía es pronto para valorar el impacto de las ayudas aprobadas.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas este lunes en un desayuno informativo, sobre si ve suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno dentro del real decreto que entró en vigor este pasado fin de semana.

El plan para paliar el impacto económico de la guerra en Irán incluye 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros. Entre ellas, la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', la congelación del precio máximo de venta del butano y el propano y la recuperación de la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

Morata ha indicado que "realmente es pronto" para saber el efecto de estas medidas sobre la economía valenciana, ya que se empezarán a notar "justamente hoy" tras su entrada en vigor. Lo que "más" le preocupa, ha subrayado, es "que se note el corte en el consumo por lo que supone la guerra".

"Vamos a esperar, una guerra se sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba. Esperemos que sea rápida --ha manifestado--. Si es rápida, los efectos no serán demasiados. Si es larga, no sabemos dónde puede acabar porque sería muy grave".

En todo caso, cuestionado por si la reducción fiscal en el gasóleo es positiva, ha reconocido que "por supuesto", lo son "todas las medidas que se tomen para paliar el incremento de los costes". Pero ha insistido en que "si el conflicto continúa, no son las únicas medidas que habrá que tomar".

"No solamente hablamos del coste del carburante, hablamos de que es una zona donde exportamos solamente la Comunitat Valenciana cerca de 1.300 millones de euros", ha señalado, con lo que ha advertido que "realmente tiene unas implicaciones mucho mayores en el caso de que continúe" el conflicto.